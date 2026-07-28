San Lorenzo en el final le ganó a Gimnasia de Mendoza 1 a 0

Rodrigo Auzmendi convirtió el único tanto del encuentro a los 41 minutos del segundo tiempo en lo que fue su primer tanto en el torneo, mientras que el arquero César Rigamonti fue la gran figura de la visita con dos atajadas clave.

San Lorenzo consiguió su primera victoria desde la llegada de Néstor Gorosito como entrenador al vencer a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro.

Este agónico triunfo le permitió al Ciclón dejar atrás las dos derrotas consecutivas con las que había comenzado el ciclo del nuevo entrenador y sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

El partido fue intenso, aunque con escasas situaciones de peligro, a pesar de que San Lorenzo asumió el protagonismo desde el inicio y mostró una actitud más ofensiva, pero la ocasión más clara de la primera etapa fue para el conjunto mendocino.

Ezequiel Muñoz ganó de cabeza dentro del área y obligó a una gran intervención de Orlando Gill, que evitó la apertura del marcador.

En el complemento, el equipo azulgrana elevó su rendimiento y comenzó a generar más peligro, con Rodrigo Auzmendi que estuvo cerca de convertir con un remate que encontró una buena respuesta de César Rigamonti, figura de Gimnasia hasta ese momento.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó la acción que definió el encuentro, cuando Alexis Cuello desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Auzmendi controló y definió para establecer el 1 a 0 a cuatro minutos del final.

El delantero volvió a responder en un momento decisivo y le dio a San Lorenzo un triunfo que representa el primero de la era Gorosito, además de significar un impulso anímico para afrontar los próximos compromisos del Torneo Clausura 2026.

Síntesis:

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: José Carreras.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini, Agustín Módica, Julián Ceballos. DT: Darío Franco.

Goles en el segundo tiempo: 41m Rodrigo Auzmendi (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Nahuel Barrios por Gulli (SL); Juan Cruz Rattalino por Alassia (SL); Lautaro Carrera por Mondino (G); 14m Gregorio Rodríguez por Ladstatter (SL); 25m Valentino Simoni por Modica (G); Luciano Cingolani por Sabatini (G); Ulises Sánchez por Ceballos (G); 39m Blas Armoa por E. Fernández (G); 44m Guzmán Corujo por Herrera (SL).

Fuente: Noticias Argentinas

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