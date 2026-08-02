Tigre derrotó 3 a 1 a Racing y fue la primera caída en el ciclo Vojvoda

Los goles fueron convertidos por Gonzalo Martínez a los 16 minutos, Martín Garay a los 26’ e Ignacio Russo a los 6 del complemento, mientras que Duván Vergara le dio el descuento para los locales.

En la anterior fecha, Racing vino de un duro empate sin goles, contra Rosario Central en el “Gigante de Arroyito”, mientras que Tigre venía de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana en los Play Off contra Nacional de Uruguay.

En el comienzo del partido Tigre arranco con mucha intensidad a diferencia que Racing que dormido y sin reacción ayudo a la contundencia de la visita.

En la tercera chance consecutiva de “El Matador” convirtió el primer gol en los pies y entusiasmo de Gonzalo “Pity” Martínez, quién fue figura del partido, le robó la pelota a Nazareno Colombo tras una presión intensa del equipo de Diego Dabove, con un tramo por recorrer remato arriba de Facundo Cambeses que no salió a achicar.

Anteriormente tuvo una el mismo “Pity” y un tiro en el palo derecho de Cambeses, por parte de Ignacio Russo.

Racing seguía “shockeado” y Tigre aprovecho, desde los pies y confianza por parte de Martín Garay desde fuera del área, el cual cae y pica delante del arquero de Racing que no puede evitar, a pesar de tocar la pelota, el 2-0 de la visita.

A los 45, le anularon el tercer gol a “Nacho” Russo por un toque en la mano, pese a estar pegada al cuerpo, la regla establece que debe ser invalidado si toca la mano sea o no intencional.

Pero en el complemento, Russo tuvo su revancha y esta vez desde un centro preciso por parte del “Pity” Martínez, que tan solo tuvo que poner la parte interna del pie para darle el 3-0 a Tigre.

Posteriormente, la “Academia” reaccionó con el ingreso y descuento por parte del colombiano Duván Vergara pero sin mucha idea de juego, no pudo conseguir revertir la primera derrota del ciclo de Juan Pablo Vojvoda.

Luego del partido Adrián Maravilla Martínez afirmó: "nos vamos con bronca por fallar en los detalles", además felicito el partido de Tigre: "El rival jugo bien, aprovecharon los errores", también se refirió al inicio de la segunda etapa del 2026: "Hemos ganado los primeros partidos y este es el primer partido malo, que les pasa a todos, no hay que hacer un gran problema por esto".

Por parte de Tigre consiguió su primera victoria en el torneo y su próximo partido será ante Belgrano para disputar el partido pendiente por la segunda fecha este miércoles cinco de agosto a partir de las 21:15.

Mientras que Racing deberá medirse ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de la Paternal, el domingo nueve de este mes.

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Racing: Facundo Cambeses; Ignacio Rodríguez, Marcos Rojo, Nazareno Colombo. Gastón Martirena; Matko Miljevic. Matias Kranevitter, Matias Zaracho, Alejandro Tello; Lautaro Díaz, Adrian Martine. DT: Juan Pablo Vojvoda

Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Martín Garay, Jail Elías, Santiago López, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Goles en el primer tiempo: 16m Gonzalo Martínez; 26m Martín Garay (T)

Goles en el segundo tiempo: 6m Ignacio Russo (T); 20m Duván Vergara (R)

Cambios en el segundo tiempo: en el entre tiempo entro Ezequiel Cannavo por Gastón Martirena, Ulises Ortegoza por Alejandro Tello, Marco Di Cesare por Nazareno Colombo (R); 13m Duván Vergara por Matko Miljevic (R); 22m Gonzalo Martínez por Elías Cabrera (T); 31m Lautaro Díaz por Elías Torres (R); Federico Álvarez por Jabes Saralegui, Alfio Oviedo por Ignacio Russo, Santiago González por Joaquín Laso, Gonzalo Requena por Jail Elías (T).

Fuente: Noticias Argentinas

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