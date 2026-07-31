Boca superó a O’Higgins por penales y pasó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El único gol del partido fue convertido por Francisco González, a los 27 minutos de la segunda parte.

Ya en los penales, para Boca convirtieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Nicolás Figal y Lautaro Blanco, mientras que Tomás Aranda no pudo superar al arquero Omar Carabalí.

Por su lado, en el local marcaron de penal el propio González, Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela, Thiago Vecino erró su disparo y Luis Pávez no pudo superar al guardameta Álvaro Montero.

Tras la clasificación, que le da algo de tranquilidad al inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, el “Xeneize” deberá medirse con Recoleta de Paraguay por un lugar en los cuartos de final del certamen de segundo orden a nivel sudamericano.

El primer acercamiento de la noche fue de Boca, a los tres minutos, cuando Lautaro Blanco llegó hasta el borde del área y metió un centro al segundo palo, que se cerró y necesitó de la intervención del arquero Omar Carabalí.

Un minuto después, Blanco volvió a avanzar y metió un centro rasante para Miguel Merentiel, que no pudo enganchar bien y terminó en manos del arquero rival.

A los nueve minutos, Tomás Aranda encaró hacia adentro y buscó rematar al segundo palo, con un remate que Luis Pávez pudo bloquear al cruzarse para tapar el arco.

Tres minutos después tuvo su primera llegada el local, con un control y remate rápido de Arnaldo Castillo, que se fue ancho por el poste derecho de Álvaro Montero.

En 19 minutos, un centro atrás permitió que Martín Sarrafiore defina desde la medialuna del área, con un tiro que Malcom Braida pudo bloquear para desviar al córner.

Sarrafiore volvió a generar peligro en el segundo minuto de descuento, al aprovechar una pelota suelta en el área para llegar a la carrera y rematar de primera, con un tiro cruzado que se fue apenas ancho.

El segundo tiempo no contó con llegadas hasta los 20 minutos, con un tiro libre al segundo palo que habilitó el cabezazo de Miguel Brizuela, que rozó el techo del arco antes de salir del campo de juego.

Cuatro minutos después, un tiro libre desde el borde del área del argentino Francisco González salió alto y centralizado, por lo que Montero pudo contenerlo casi sin saltar.

De contraataque, después de esa jugada, Tomás Aranda pudo perfilarse de zurdo y buscar un tiro bajo al primer palo, que se fue apenas desviado.

O’Higgins pudo marcar a los 27 minutos del complemento, cuando “Panchito” González aprovechó un despeje defectuoso de Nicolás Figal y apareció dentro del área para conectar una gran volea baja, que no permitió que Montero reaccione a tiempo.

A los 32 minutos de la segunda mitad, Leonel Flores apareció por izquierda y sacó un remate con el que sorprendió al arquero Carabalí e impactó en el travesaño.

Con tiempo cumplido, Aranda combinó con Flores y pudo volver a rematar al segundo palo, aunque Carabalí le adivinó la intención y alcanzó a despejar una pelota complicada.

El “10” de Boca volvió a generar peligro dos minutos después, con un remate desde el borde del área que buscaba el segundo palo y volvió a vestir de héroe al guardameta rival.

Síntesis:

Estadio: El Teniente (Chile).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

VAR: David Rodríguez (Colombia).

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gol en el segundo tiempo: 27m. Francisco González (O).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Leonel Flores por Sebastián Villa (B); 18m. Bastián Yáñez por Bryan Rabello (O); 33m. Tomás Avilés por Juan Leiva (O) y Thiago Vecino por Martín Sarrafiore (O).

Definición por penales:

Para Boca convirtieron Paredes, Merentiel, Figal y Blanco y erró Aranda.

Para O’Higgins marcaron González, Castillo y Brizuela, pero erraron Vecino y Pávez.

Fuente: Noticias Argentinas

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