Central Entrerriano inicia la última gira del año en Venado Tuerto

Central Entrerriano afrontará desde esta noche su última gira del año por territorio santafesino, cuando visite a Centenario de Venado Tuerto en el estadio Mateo Migliore, desde las 21:30, en un encuentro que será transmitido por Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

El Rojinegro llega con un fuerte impulso luego de la resonante victoria del pasado viernes en el José María Bértora, donde superó con autoridad a Quilmes de Mar del Plata por 97 a 72. En ese partido, uno de los puntos altos fue el ecuatoriano Johu Castillo, quien venía de dos actuaciones discretas pero recuperó su nivel, aportó goles en momentos clave y se mostró dominante en los rebotes. El propio Castillo reconoció tras el juego, en diálogo con La Barra Deportiva, que necesitaba un partido así para reencontrarse con su mejor versión.

Para esta gira, Central recupera a Marcos Panoso, que volverá a sumarse a la rotación luego de ausentarse en el último compromiso. Su presencia le dará mayor profundidad al equipo de Pascal, que deberá afrontar tres juegos en apenas cinco días.

El conjunto dirigido por Alejandro Cupulutti, por su parte, llega descansado: su último partido fue el 28 de noviembre, cuando venció como visitante a Deportivo Armstrong por 89 a 79, resultado que reafirmó su buen momento en el certamen.

El desafío para Central será mantener la concentración y el ritmo de juego que mostró ante Quilmes, sabiendo que esta gira puede ser clave para cerrar el año en una posición expectante dentro de la Liga Argentina.

La cita será esta noche, a las 21:30, en el Mateo Migliore. El Rojinegro busca empezar la gira con una alegría.

Temas Basquet Liga Argentina