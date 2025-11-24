Deportivo Urdinarrain y Central Larroque son los finalistas del Clausura “Luis María Cabezas”

En el estadio municipal , el rojo hizo valer la diferencia lograda en el partido de ida, donde había convertido tres goles fundamentales. En la revancha, Pueblo Nuevo se puso en ventaja con un tanto de Guillermo Aguilar, pero en la segunda parte Urbano Quintana igualó para el Rojo. Sobre el cierre, Andrés Rojas señaló el 2-1 para el Sabalero, resultado que no alcanzó porque el equipo dirigido por “Capi” Londra se metió en la final con un global de 4-2.

La tarde en Urdinarrain tuvo un clima de fiesta con el clásico que definía al otro finalista. Tras el 1-0 de Juventud en la ida, parecía que se daba todo para el conjunto dirigido por Miguel Chareum cuando Bruno Ramírez puso en ventaja a Juventud Urdinarrain en el estadio Teodoro Treisse. Sin embargo, el conjunto de Javier Lenciza reaccionó y Axel Sánchez estableció el empate antes del cierre de la primera mitad.

En el complemento, el Depor fue decidido en busca de la clasificación y encontró el premio sobre el final con el tanto de Agustín Márquez, que selló el 2-1 y llevó la serie a los penales. Desde los doce pasos, la figura fue Agustín Carreño, quien le contuvo el remate a Robertino Morales, mientras que el goleador Ángel David Tellechea definió la serie y desató el festejo del Deportivo, que se metió en la gran final.

La definición del torneo tendrá su primera final en Larroque y el desenlace en Urdinarrain, escenario donde se conocerá al campeón del Clausura.

Además, en Sub 21 la final será íntegramente roja: Independiente y Central Larroque se medirán por el título. El primer encuentro será en Gualeguaychú y la revancha en el Raúl Impini.

