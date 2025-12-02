Central Entrerriano visita a El Talar en busca de otro golpe en la Liga Argentina

Central Entrerriano vuelve a salir a la ruta y esta noche tendrá un exigente compromiso cuando visite a El Talar por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El partido se jugará desde las 21:30 en el estadio Roberto Contini y contará con la transmisión de Radio Máxima.

El Rojinegro llega a este encuentro impulsado por lo que fue su gran actuación del sábado, cuando derrotó a Lanús por 85 a 75 en el José María Bértora. Central mostró uno de sus mejores rendimientos de la temporada, especialmente en defensa, neutralizando a un Granate candidato y quedándose con una victoria de enorme valor.

Las actuaciones de Mario Ghersetti, Cristian Zenclussen y, sobre todo, Cristian Pérez resultaron determinantes: aparecieron en los momentos más complejos del juego, sostuvieron al equipo y lideraron la remontada que selló el triunfo.

Por su parte, El Talar viene de completar un partido atípico. El domingo debía enfrentar a Deportivo Viedma, pero el encuentro fue suspendido en el primer cuarto cuando restaba un minuto y medio y la visita ganaba 17-11. El duelo se reanudó este lunes al mediodía y terminó con victoria bonaerense por 78 a 67. Matías Cuevas fue la figura con 17 puntos, mientras que Thomas Verbauwede, Derek Machado y Matías Cuello aportaron 15 cada uno para el equipo conducido por Leandro Genovese.

Central afronta así los últimos compromisos del año con un objetivo claro: sumar fuera de casa y sostener un récord positivo que hoy es de cuatro victorias y tres derrotas. El Talar, que la temporada pasada eliminó al Rojinegro en los playoffs en el camino que luego lo llevaría al ascenso, llega con marca de dos triunfos y cuatro caídas.

El cruce promete intensidad, historia reciente y dos equipos necesitados de un cierre fuerte en este tramo final de 2025. Central, entonado, buscará confirmar su momento. El Talar, hacerse fuerte en casa. Todo está dado para un gran partido.