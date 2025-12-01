Se definieron los cruces del Regional: Juventud Unida va ante Lanús de Concepción del Uruguay

La cuenta regresiva ya empezó. En la tarde de este lunes, el Consejo Federal dio a conocer cómo quedaron diagramados los cruces eliminatorios de la segunda ronda del Torneo Regional Amateur en la Región Litoral Sur, y Juventud Unida ya conoce su camino inmediato: enfrentará a Lanús de Concepción del Uruguay, con el primer capítulo en el estadio Nuñez y la definición en el Estadio de La Vía.

El cuadro entrerriano propone duelos con sabor a clásico provincial. En Concepción del Uruguay, Parque Sur recibirá a Defensores de Pronunciamiento, mientras que el propio Lanús será local del Decano en una serie que promete intensidad por el antecedente reciente por copa Entre Ríos. Además, Neuquén de Paraná jugará en su cancha ante Atlético María Grande, y Atlético Paraná se medirá en el Mutio frente a Sanjustino de Santa Fe.

Del lado santafesino, también habrá duelos fuertes: Colón de San Justo será anfitrión de Libertad de Sunchales, Aldao de Colonia Aldao enfrentará a Ben Hur de Rafaela, Racing de Teodelina irá contra Puerto San Martín y Atlético San Jorge se cruzará con Sportivo Sarmiento de Maggiolo.

Todos los partidos de ida y vuelta se disputarán el 7 y el 14 de diciembre. Luego, el torneo entrará en receso por las fiestas y retomará la competencia los días 4 y 11 de enero, cuando el ganador de Parque Sur–DEPRO se cruce con el vencedor de Juventud Unida–Lanús, primer partido en cancha del primero.

La cuarta ronda está pautada para los fines de semana del 18 y 25 de enero, mientras que la final regional se disputará el 1 y 8 de febrero. Finalmente, la esperada definición por uno de los ascensos al Torneo Federal A se jugará el 15 de febrero, en escenario neutral y ante un rival a designar.

Los cruces de la segunda fase son los siguientes:

Parque Sur – Depro

Lanús – Juventud Unida

Neuquén - Atlético María Grande

Atlético Paraná - Sanjustino

Temas Regional Amateur