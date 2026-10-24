Racing lo ganó desde la defensa y se consolida entre los tres mejores

Racing consiguió una sólida victoria ante Atlético Tala por 65 a 41, en una nueva fecha de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Con una defensa firme y un rendimiento colectivo convincente, la Academia dominó el encuentro de principio a fin y se consolidó entre los tres primeros de la tabla de posiciones.

Jorge Schaaf, con 15 puntos, fue la gran figura del conjunto académico, que dio otro paso importante en su objetivo de asegurar la clasificación a los playoffs, instancia en la que buscará luchar por el ascenso al Torneo Federal.

Una defensa que marcó el camino

Los primeros tres minutos fueron imprecisos por parte de ambos equipos, pero Racing encontró rápidamente la diferencia de la mano de Jorge Schaaf, quien convirtió dos triples consecutivos. Atlético Tala no encontraba respuestas ofensivas y, con otro lanzamiento desde larga distancia de Gian Franco Nicotra, los locales se escaparon 11 a 0 cuando restaban 5 minutos y 18 segundos para el cierre del primer cuarto.

El entrenador visitante, Matías Figueira, pidió tiempo muerto para intentar frenar el buen comienzo académico. A la salida, Santiago Barbiero anotó los primeros dos puntos de los talenses, pero Racing continuó imponiendo condiciones desde la defensa, incomodando cada posesión rival y obligando a la visita a apostar por lanzamientos externos que no encontraban efectividad.

En el cierre del parcial, un recupero de Matías Brasesco terminó en doble y permitió que Racing se fuera al primer descanso con una clara ventaja de 18 a 6.

Racing mantuvo el control

El segundo cuarto fue más parejo. La Academia bajó sus porcentajes de conversión, aunque Atlético Tala continuó mostrando dificultades para atacar ante la intensa defensa local. Un triple de Juan del Bue terminó de decorar el marcador de un parcial que volvió a favorecer a Racing, que se fue al entretiempo arriba por 30 a 16.

El comienzo del tercer período fue prácticamente un calco del primero: ambos equipos estuvieron dos minutos sin convertir, hasta que Schaaf apareció nuevamente con seis puntos consecutivos para establecer un parcial de 6 a 0 y ampliar la ventaja de los dirigidos por Cristian Delgui.

Barbiero respondió con un triple para cortar la sequía visitante y Atlético Tala insinuó una reacción con un parcial de 5 a 0. Sin embargo, un recupero de Luca Santino, que terminó en doble, volvió a frenar el intento de remontada y dejó el marcador 40 a 21, provocando un nuevo tiempo muerto de Figueira.

A la vuelta, Racing volvió a golpear con un parcial de 7 a 2 que llevó la diferencia a 47-23. Un doble de Damián Echazarreta para la visita cerró el tercer cuarto con el conjunto de Gualeguaychú al frente por 47 a 25.

Un triunfo que acerca a los playoffs

En los últimos diez minutos, el desarrollo no cambió. Racing administró la ventaja con inteligencia, mantuvo la intensidad defensiva y terminó sellando una victoria incuestionable por 65 a 41.

El triunfo le permite a la Academia consolidarse entre los tres primeros de las posiciones y quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs, donde estará en juego el ascenso al Torneo Federal.

El próximo compromiso será el domingo, cuando Racing visite a BH de Gualeguay, en otro desafío importante para continuar afianzándose en la parte alta de la tabla y sostener su gran momento en la competencia provincial.

Ficha técnica:

Racing

Juan José Giaveno 4, Santino Luca 8, Jorge Schaaf 15, Gian Franco Nicotra 14, Tomas Leuze (FI) Agustín Martínez, Matías Brasesco 11, Mateo Leissa 13 X, Gonzalo Delasoie, Román García, Lorenzo Isola, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Atlético Tala

Santiago Barbiero 9, Tomás Maidana, Guillermo Romero, Juan Del Bue 6, Damián Echazarreta 12 (FI) Lucas Maldonado 1, Marcos Acevedo, Patricio Baridon 7, Bruno Castonjauregui, Ciro Buiatti, Santiago Marignac 6, Facundo Pruzzo.

DT: Matías Figueira

X- Salió por cinco faltas

Cancha: Antonio Domingo Giusto

Árbitros: Edgardo Corradini y Juan Perrota

Progresión: 18 – 6, 30 – 16, 47 – 25, 65 – 41

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