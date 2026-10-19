Central Entrerriano busca su primera victoria ante Unión en Mar del Plata

Central Entrerriano continuará su gira por la provincia de Buenos Aires cuando visite este lunes a Unión de Mar del Plata, en un encuentro correspondiente a la Liga Argentina de Básquet. El partido comenzará a las 21:45 en el estadio José Martínez, será dirigido por Emanuel Sánchez e Iñaki Reyes y contará con la transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto de Gualeguaychú necesita cambiar el rumbo después de un comienzo adverso, con dos derrotas en sus primeras presentaciones. Sin embargo, el rojinegro dejó buenas sensaciones en varios pasajes de su debut y buscará recuperar su mejor versión para conseguir una victoria que le permita ganar confianza en este inicio de temporada.

Dos caídas que dejaron enseñanzas

En su estreno ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Central estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo. A falta de un minuto y 55 segundos, ganaba por 73 a 71, pero el conjunto platense reaccionó con un parcial de 8-0 que dio vuelta la historia y dejó al equipo de Martín Pascal con las manos vacías.

Luego llegó el compromiso frente a Quilmes de Mar del Plata, en el mismo escenario donde jugará ante Unión. Central tuvo un buen comienzo y se mantuvo en partido durante el primer cuarto, pero a partir del segundo período el Cervecero tomó el control de las acciones, marcó diferencias y terminó imponiéndose por 93 a 74.

Ahora, el rojinegro tendrá una nueva oportunidad para demostrar su capacidad de reacción y tratar de cerrar la gira con una alegría.

Unión también quiere recuperarse

El conjunto marplatense tampoco llega a este compromiso con una victoria en su haber, ya que cayó en su primera presentación frente a River Plate. Por eso, el encuentro tendrá un valor especial para ambos equipos, que necesitan sumar para comenzar a acomodarse en la competencia.

En aquel partido ante River sobresalió Juan Esteban De la Fuente, uno de los refuerzos de Unión, quien tuvo una actuación destacada al convertir 33 puntos. El equipo también cuenta con jugadores de experiencia como Patricio Piñero y Eric Kibi, integrante de la selección de la República Democrática del Congo.

Central sabe que necesita mejorar su rendimiento defensivo y sostener la intensidad durante los cuatro cuartos para tener posibilidades de llevarse el triunfo.

La cita será desde las 21:45 en el estadio José Martínez. El rojinegro va por la recuperación en Mar del Plata, con el objetivo de conseguir su primera alegría en la Liga Argentina y volver a Gualeguaychú con una victoria que renueve las expectativas.

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