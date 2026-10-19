Roberto “Tito” Palacios se colgó la medalla de plata en el Mundial de Canotaje

Este martes volverá a competir junto a Claudio Paiva, de Colón, en la modalidad C2.

Gualeguaychú vive una verdadera fiesta del canotaje con el inicio del Mundial de la especialidad y uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural fue Roberto “Tito” Palacios, quien se quedó con la medalla de plata en su primera presentación y volvió a demostrar su jerarquía ante competidores de distintos países.

El palista, hijo directo de Gualeguaychú y uno de los grandes responsables de que este campeonato mundial tenga vida en la ciudad, tuvo una destacada actuación en la prueba C1, correspondiente a la categoría de 35 a 39 años, sobre un recorrido de casi 13 kilómetros.

Palacios tuvo una buena largada y salió decidido a pelear por los primeros puestos, aunque rápidamente fue superado por el checo Vojtech Mares, quien logró sostener el ritmo y terminó quedándose con la victoria.

Gran carrera de Tito Palacios en el mundial. Foto: Mauri Ríos

El representante de República Checa completó el recorrido en 58 minutos, 9 segundos y 78 centésimas, mientras que Tito Palacios cruzó la meta con un registro de 1 hora, 48 segundos y 62 centésimas, resultado que le permitió subir al segundo escalón del podio y quedarse con la medalla de plata.

El tercer lugar fue para otro representante entrerriano, Claudio Paiva, de Colón, quien registró un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 87 centésimas. El estadounidense Mark Parrich finalizó cuarto, mientras que el chileno Felipe Flores ocupó la quinta posición.

De esta manera, Palacios tuvo un estreno más que destacado en el Mundial que se disputa en su ciudad, sumando una medalla para la delegación argentina y regalándole una nueva alegría al deporte de Gualeguaychú.

Pero la actividad no se detiene para el palista local. Este martes, alrededor de las 13:15 horas, Tito Palacios volverá a salir al agua para competir en la modalidad C2 junto a Claudio Paiva, en una nueva oportunidad para buscar protagonismo en el certamen mundialista.

Gualeguaychú ya tiene su primera medalla gracias a uno de sus grandes embajadores deportivos, que comenzó el Mundial de la mejor manera y todavía va por más.

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