Boca igualó con Newell’s y sigue sin poder ganar en el Torneo Clausura 2026

Los goles de Boca fueron marcados por Santiago Ascacibar y Alan Velasco, a los 29 minutos del primer tiempo y a los 36 del segundo, mientras que para el conjunto rosarino marcaron Matías Coccaro y Luca Regiardo, a los 4 y 13 minutos del complemento.

La igualdad deja a Boca en el decimotercer puesto de la zona A, con un punto, mientras que la “Lepra” ocupa el cuarto lugar del grupo, con tres puntos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena recibirá a Vélez, el sábado 8 de agosto a las 19:15, mientras que el conjunto rojinegro visitará a Defensa y Justicia el domingo 9, desde las 17:45.

La primera llegada del partido fue de Boca, en el segundo minuto, con una pared por la derecha para que Dylan Gorosito pudiera meter un centro buscando el pie de Miguel Merentiel, que el arquero Josué Reinatti pudo detener.

A los 17 minutos, un nuevo centro desde la derecha, esta vez con mayor altura y luego de una buena jugada individual de Leonel Flores, llegó al segundo palo y con mucha precisión para el cabezazo de Merentiel, que impactó en el travesaño.

Dos minutos después, Sebastián Villa se asoció con Flores por la derecha, para que levantara un nuevo centro en búsqueda de Merentiel, que se llevó la pelota por delante y la misma pasó muy cerca del segundo palo.

Villa pudo sacar su primer disparo a los 24 minutos, con un remate desde afuera que fue bloqueado por un defensor y terminó en manos de Reinatti, contra su palo derecho.

El primer gol de la tarde llegó a los 29 minutos, mediante un centro al segundo palo desde la izquierda de Villa para el cabezazo de Santiago Ascacibar, que invadió el área y cabeceó desde el área chica, de pique al piso.

La polémica se instaló en el segundo y último minuto de adición del primer tiempo, cuando un cabezazo en el área de Boca pegó en la mano izquierda de Lautaro Di Lollo, que estaba extendida y a un costado del cuerpo, aunque el VAR no llamó al árbitro a revisar.

El primer acercamiento del complemento fue de Boca, a los tres minutos, con un derechazo bajo y cruzado de Flores, que se fue cerca del segundo poste.

Newell’s pudo igualar a los 4 minutos, cuando Matías Coccaro pudo controlar un remate lejano de Facundo Guch y, con Leandro Paredes en el piso, amagó para luego sacar un remate contra un palo, que venció al arquero Álvaro Montero.

A los siete minutos, el propio Guch encaró afuera del área, salió para la pierna zurda y buscó el segundo palo, con un remate que se fue muy cerca del ángulo derecho del arquero rival.

Newell’s pudo remontar a los 13 minutos del segundo tiempo, con un centro atrás desde la izquierda que habilitó un remate excelente y de primera de Luca Regiardo, que abrió el pie derecho para poner la pelota contra el poste izquierdo de Montero y poner el 2-1.

Dos minutos más tarde, Villa eludió hacia su pierna izquierda para meterse en el área y cruzar un remate rasante, que se fue muy cerca del palo izquierdo de Reinatti.

Boca pudo marcar la igualdad a los 36 minutos del complemento, con un gran contraataque: luego de un saque largo de Montero, Flores desequilibró por la derecha y metió un centro atrás para Tomás Aranda, que abrió de primera para que Velasco pudiera definir fuerte y poner el 2-2.

Tres minutos después, un centro de Velasco al primer palo habilitó a Milton Giménez, que no pudo conectar bien el cabezazo y lo erró por el primer palo.

A los 41 minutos, Aranda recibió un centro desde la izquierda y remató de primera, con un disparo que dio en el poste izquierdo de Reinatti.

Ya en el segundo minuto de descuento, Flores volvió a superar a su marcador por el costado derecho y buscó un remate al segundo palo, que se fue ancho por muy poco y le quedó lejos a Giménez, quien se tiró para intentar empujarlo al gol pero no lo consiguió.

Síntesis:

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Adrián Franklin.

Newell’s: Josué Reinatti; Jerónimo Russo, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar; Luca Regiardo, David Sotelo; Thomas Ríos, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gol en el primer tiempo: 29m. Santiago Ascacibar (B).

Goles en el segundo tiempo: 4m. Matías Coccaro (N), 13m. Luca Regiardo (N); 36m. Alan Velasco (B).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Milton Giménez por Miguel Merentiel (B); 21m. Ignacio Ramírez por Matías Coccaro (N); 30m. Leandro Lozano por Dylan Gorosito (B) y Alan Velasco por Sebastián Villa (B); 39m. Jerónimo Gómez Mattar por David Sotelo (N); 45m. Bruno Cabrera por Franco Escobar (N), Valentino Acuña por Thomas Ríos (N) y Blas Benedetto por Facundo Guch (N).

Fuente: Noticias Argentinas

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