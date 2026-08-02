Boca visita a Newell's, luego de la sufrida clasificación en la Copa Sudamericana

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación por penales ante O´Higgins de Chile para meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con Recoleta de Paraguay.

Pese a la clasificación, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen mostrando un muy flojo nivel. Incluso antes de enfrentarse con los chilenos, fueron goleados 3-0 por Deportivo Riestra en su estreno en el Torneo Clausura, por lo que están en las últimas posiciones de la Zona A.

Del otro lado estará Newell´s, uno de los equipos más flojos de la Primera División y que viene de tener una pobre actuación en la primera mitad del año.

El inicio en este segundo semestre tampoco fue el mejor, ya que solo tiene tres puntos producto de la victoria por la mínima ante Talleres de Córdoba y la derrota contra Independiente.

Posibles formaciones:

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

Hora: 17. TV: TNT Sports

Newell´s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Fuente: Noticias Argentinas

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