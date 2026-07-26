Un River con superestrellas cayó ante ante Barracas Central en Núñez

El único gol del triunfo de “El Guapo” lo hizo Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo, luego de que Santiago Beltrán diera un rebote hacia el medio queriendo despejar un centro de Rodrigo Insua desde la izquierda.

Es la segunda derrota consecutiva del equipo de Núñez en lo que va de la vuelta del receso, la anterior fue por 3-1 frente a Aldosivi por los 16avos de Copa Argentina.

En el primer tiempo comenzó mejor el equipo dirigido por Ariel Broggi, que remplazó a Eduardo Coudet con varias aproximaciones donde el arquero de Barracas, Marcelo Miño tuvo que reaccionar, pero sin tanta exigencia.

A los 22´minutos del primer tiempo llego, Gonzalo Morales para convertir el gol que abrió el marcador ante River en el Más Monumental, luego de un rebote hacia el medio por parte de Santiago Beltrán apareció el goleador para el 1 a 0.

A los 43, Nazareno Arasa, árbitro del partido fue llamado por el VAR y el tanto de Lucas Martínez Quarta que igualaba el marcador en condición de local, con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel quedó sin efecto y el partido continuó con la ventaja de Barracas por 1-0.

En el complemento la más clara de River llegó a los 10 minutos, con un tiro libre de Facundo Colidió que se estrelló en el travesaño e impidió el empate del local.

A los 22 tuvo su debut, Ángel Correa y 6 minutos más tarde se fabricó una jugada con un enganche y remate al arco que tapo Miño.

En la siguiente jugada Lucas Beltrán de cabeza con centro de Marcos Acuña volvió a acercarse al área, pero sin concretar el empate.

Sin mucha visión de juego River siguió atacando con centros desde los laterales con afán de que alguno de los delanteros, Beltrán, Borré, Freitas o Nicolás Otamendi puedan cabecear y acercar a la igualdad, Barracas por su parte mantuvo a los once jugadores defendiendo el resultado.

De esta manera “El Guapo” terminó con victoria histórica al sumar la primera en cancha del “Millonario”, a su vez suma sus primeros 3 puntos en el torneo y comienza con el pie derecho en la Zona B.

El próximo encuentro de Barracas será de local y recibirá a Aldosivi el miércoles 29 a las 14:30.

Mientras que River se medirá frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el mismo 29, a partir de las 19:15 en “El Bosque” por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Síntesis:

Estadio: Monumental

Árbitro: Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Pablo Echavarría

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Lautaro Pereyra, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Ariel Broggi

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Gol en el primer tiempo: 22m Gonzalo Morales (B)

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo salió Fausto Vera por Freitas y Lautaro Pereyra por Lucas Beltrán (R); 13m Norberto Briasco por Gonzalo Maroni y Gonzalo Morales por Jhonatan Candia (B); 22m Tomás Porra por Fernando Tobio y Yonatthan Rak por Ivan Guaraz (B); Facundo Colidió por Ángel Correa y Tomas Galván por Mauro Arambarri (R); Iván Tapia por Elías Pereyra (B).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL