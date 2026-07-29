River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, en busca de la recuperación en el Torneo Clausura

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

River tuvo un muy flojo inicio de semestre, ya que en la Copa Argentina fue goleado y eliminado por Aldosivi de Mar del Plata, mientras que en el Torneo Clausura debutó con una sorpresiva caída como local por 1-0 frente a Barracas Central.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet, están obligados a ganar para evitar que se empiece a vivir un clima más tenso todavía con los hinchas.

De cara a este encuentro, podría darse el debut como titular de Ángel Correa, que frente a Barracas Central ingresó pero desde el banco de suplentes cuando promediaba el segundo tiempo.

Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte, comenzó su camino en el Torneo Clausura con una polémica derrota por 2-1 frente a Racing en condición de visitante, en un partido donde no le cobraron un claro penal que pudo haber significado el 2-2.

Posibles formaciones:

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Fuente: Noticias Argentinas

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