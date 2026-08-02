Vélez e Independiente se enfrentan en Liniers con puntaje perfecto en juego

El partido será televisado en vivo por ESPN Premium y enfrentará a dos de los líderes de la Zona A, ambos con puntaje ideal después de las primeras dos jornadas.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega al compromiso con dos victorias consecutivas y buscará prolongar su buen comienzo de campeonato.

El "Rojo" derrotó 2 a 0 a Estudiantes en La Plata en su debut y luego superó 1 a 0 a Newell's en Avellaneda, resultados que le permitieron ubicarse en lo más alto de su grupo.

Vélez también atraviesa un inicio perfecto, ya que el conjunto conducido por Guillermo Barros Schelotto venció 1 a 0 a Instituto en el debut y después se impuso 3 a 1 ante Talleres en Córdoba.

Ahora Vélez intentará conseguir un tercer triunfo consecutivo ante sus hinchas y mantenerse en la cima de la Zona A.

El duelo en Liniers representa una prueba importante para Independiente, que durante este semestre tiene como objetivo pelear tanto el Torneo Clausura como la Copa Argentina.

Una victoria ante Vélez le permitiría sostener el liderazgo y conseguir un triunfo de peso frente a uno de los equipos que también aspira a protagonizar el certamen.

El último antecedente entre ambos se produjo el 31 de enero de este año, en Avellaneda, y terminó 1 a 1: Jano Gordon puso en ventaja a Vélez, pero el mismo futbolista marcó en contra para establecer la igualdad.

Probables formaciones:

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Lucas Cavallero.

Hora: 19 - TV: ESPN Premium.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Fuente: Noticias Argentinas

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