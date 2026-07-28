Racing ya conoce su camino en la Liga Provincial: debutará como local ante Regatas

Con la publicación del fixture oficial quedó definido el calendario de la Liga Provincial de Básquet 2026, certamen que tendrá a Racing Club como el único representante de Gualeguaychú en competencia.

El conjunto académico iniciará su participación como local en el estadio Antonio Giusto, donde recibirá a Regatas de Concepción del Uruguay, uno de los equipos que aparece entre los principales candidatos a pelear por el campeonato.

La competencia reunirá a 27 equipos, distribuidos en tres zonas dispares, la zona A conformada por ocho equipos, La Armonía, Social San José, Ferro y Sportivo, ambos de San Salvador, de Concordia Capuchinos y Estudiantes, Social Federación y Sarmiento de Villaguay. La zona B con nueve participantes, Rácing, Luis Luciano, BH y Bancario por Gualeguay, Peñarol y Atlético Tala por Rosario del Tala y Regatas, Parque Zur y Zaninetti por Concepción del Uruguay y la zona C con diez equipos con ocho paranaenses, Talleres, Sionista, Estudiantes, Olimpia, Recreativo, Ciclista, Quique, Paracao, Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena, conjunto que dirige Leonardo Villagra y que cuenta entre sus filas a Franco Sánchez. En la fase regular jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. Los cinco mejores de cada grupo avanzarán directamente a la siguiente instancia, mientras que los sextos disputarán un repechaje para definir el último clasificado a los octavos de final.

En la etapa de playoffs, los octavos y cuartos de final se disputarán al mejor de tres encuentros, mientras que las semifinales y la final serán al mejor de cinco juegos. Los diez equipos que obtendrán la clasificación al próximo Torneo Federal surgirán de los ocho ganadores de los octavos de final y de los dos vencedores del repechaje.

Racing integrará la Zona B junto a Bancario y BH de Gualeguay, Luis Luciano de Urdinarrain, Zaninetti, Regatas y Parque Sur de Concepción del Uruguay, además de Peñarol y Atlético Tala.

El recorrido del equipo académico comenzará con el duelo frente a Regatas. En la segunda fecha quedará libre; luego visitará a Peñarol de Tala, recibirá a Luis Luciano, viajará a Gualeguay para enfrentar a Bancario, será local frente a Parque Sur, visitará a Atlético Tala, recibirá a BH y cerrará la primera rueda como visitante de Zaninetti en Concepción del Uruguay.

Fixture completo de la Zona B – Liga Provincial de Básquet 2026

1ª fecha

Bancario vs. Atlético Tala

Luciano vs. BH

Peñarol vs. Zaninetti

Racing vs. Regatas

Libre: Parque Sur

2ª fecha

Regatas vs. Peñarol

Zaninetti vs. Luciano

BH vs. Bancario

Atlético Tala vs. Parque Sur

Libre: Racing

3ª fecha

Bancario vs. Zaninetti

Parque Sur vs. BH

Luciano vs. Regatas

Peñarol vs. Racing

Libre: Atlético Tala

4ª fecha

Racing vs. Luciano

Regatas vs. Bancario

Zaninetti vs. Parque Sur

BH vs. Atlético Tala

Libre: Peñarol

5ª fecha

Atlético Tala vs. Zaninetti

Parque Sur vs. Regatas

Bancario vs. Racing

Luciano vs. Peñarol

Libre: BH

6ª fecha

Peñarol vs. Bancario

Racing vs. Parque Sur

Regatas vs. Atlético Tala

Zaninetti vs. BH

Libre: Luciano

7ª fecha

BH vs. Regatas

Atlético Tala vs. Racing

Parque Sur vs. Peñarol

Bancario vs. Luciano

Libre: Zaninetti

8ª fecha

Luciano vs. Parque Sur

Peñarol vs. Atlético Tala

Racing vs. BH

Regatas vs. Zaninetti

Libre: Bancario

9ª fecha

Zaninetti vs. Racing

BH vs. Peñarol

Atlético Tala vs. Luciano

Parque Sur vs. Bancario

Libre: Regatas

Temas Basquet Liga Provincial