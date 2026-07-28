Racing ya conoce su camino en la Liga Provincial: debutará como local ante Regatas

Con la publicación del fixture oficial quedó definido el calendario de la Liga Provincial de Básquet 2026, certamen que tendrá a Racing Club como el único representante de Gualeguaychú en competencia.
El conjunto académico iniciará su participación como local en el estadio Antonio Giusto, donde recibirá a Regatas de Concepción del Uruguay, uno de los equipos que aparece entre los principales candidatos a pelear por el campeonato.
La competencia reunirá a 27 equipos, distribuidos en tres zonas dispares, la zona A conformada por ocho equipos, La Armonía, Social San José, Ferro y Sportivo, ambos de San Salvador, de Concordia Capuchinos y Estudiantes, Social Federación y Sarmiento de Villaguay. La zona B con nueve participantes, Rácing, Luis Luciano, BH y Bancario por Gualeguay, Peñarol y Atlético Tala por Rosario del Tala y Regatas, Parque Zur y Zaninetti por Concepción del Uruguay y la zona C con diez equipos con ocho paranaenses, Talleres, Sionista, Estudiantes, Olimpia, Recreativo, Ciclista, Quique, Paracao, Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena, conjunto que dirige Leonardo Villagra y que cuenta entre sus filas a Franco Sánchez. En la fase regular jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. Los cinco mejores de cada grupo avanzarán directamente a la siguiente instancia, mientras que los sextos disputarán un repechaje para definir el último clasificado a los octavos de final.
En la etapa de playoffs, los octavos y cuartos de final se disputarán al mejor de tres encuentros, mientras que las semifinales y la final serán al mejor de cinco juegos. Los diez equipos que obtendrán la clasificación al próximo Torneo Federal surgirán de los ocho ganadores de los octavos de final y de los dos vencedores del repechaje.
Racing integrará la Zona B junto a Bancario y BH de Gualeguay, Luis Luciano de Urdinarrain, Zaninetti, Regatas y Parque Sur de Concepción del Uruguay, además de Peñarol y Atlético Tala.
El recorrido del equipo académico comenzará con el duelo frente a Regatas. En la segunda fecha quedará libre; luego visitará a Peñarol de Tala, recibirá a Luis Luciano, viajará a Gualeguay para enfrentar a Bancario, será local frente a Parque Sur, visitará a Atlético Tala, recibirá a BH y cerrará la primera rueda como visitante de Zaninetti en Concepción del Uruguay.
Fixture completo de la Zona B – Liga Provincial de Básquet 2026
1ª fecha
Bancario vs. Atlético Tala
Luciano vs. BH
Peñarol vs. Zaninetti
Racing vs. Regatas
Libre: Parque Sur
2ª fecha
Regatas vs. Peñarol
Zaninetti vs. Luciano
BH vs. Bancario
Atlético Tala vs. Parque Sur
Libre: Racing
3ª fecha
Bancario vs. Zaninetti
Parque Sur vs. BH
Luciano vs. Regatas
Peñarol vs. Racing
Libre: Atlético Tala
4ª fecha
Racing vs. Luciano
Regatas vs. Bancario
Zaninetti vs. Parque Sur
BH vs. Atlético Tala
Libre: Peñarol
5ª fecha
Atlético Tala vs. Zaninetti
Parque Sur vs. Regatas
Bancario vs. Racing
Luciano vs. Peñarol
Libre: BH
6ª fecha
Peñarol vs. Bancario
Racing vs. Parque Sur
Regatas vs. Atlético Tala
Zaninetti vs. BH
Libre: Luciano
7ª fecha
BH vs. Regatas
Atlético Tala vs. Racing
Parque Sur vs. Peñarol
Bancario vs. Luciano
Libre: Zaninetti
8ª fecha
Luciano vs. Parque Sur
Peñarol vs. Atlético Tala
Racing vs. BH
Regatas vs. Zaninetti
Libre: Bancario
9ª fecha
Zaninetti vs. Racing
BH vs. Peñarol
Atlético Tala vs. Luciano
Parque Sur vs. Bancario
Libre: Regatas