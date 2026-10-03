Boca goleó a Unión en la Bombonera y se ilusiona con la cuádruple corona

Los goles los convirtieron Lautaro Di Lollo a los 22 minutos del primer tiempo y Leonel Flores a los 37 y 46 minutos de la segunda mitad. De esta manera, Boca llegó a 20 puntos en el Grupo A y se ubica tercero, a cinco del líder Instituto. A su vez, Unión acumula 13 unidades y se encuentra afuera de los playoffs, en la novena posición de la tabla.

Boca se ilusiona así con la cuádruple corona: campeón de la tabla anual, campeón del Torneo Clausura, campeón de la Sudamericana y campeón de la Copa Argentina. El "Xeneize" sigue en carrera en todos esos campeonatos.

El primer tiempo fue un monólogo de Boca, que dominó las oportunidades aunque sin generar demasiado peligro. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo lo justo y necesario como para ponerse en ventaja mínima gracias a una pelota parada.

En los primeros minutos, el “Xeneize” intentó más de la mano de acciones aisladas de Sebastián Villa por izquierda. Sin embargo, el colombiano no tuvo claridad al momento de terminar las maniobras que él mismo creó.

A su vez, Miguel Merentiel apareció poco y Alan Velasco no estuvo cómodo para ser el creador del juego para el local. En contraposición, Leandro Paredes mantuvo el equilibrio en la mitad de la cancha y contagió al resto de sus compañeros.

Precisamente gracias a Paredes, que se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha a los 22 minutos, llegó el cabezazo de Lautaro Di Lollo para el 1 a 0 del conjunto del “Vasco”. Esa fue la acción más clara del partido en la primera mitad.

El elenco santafesino no ocasionó daño salvo a los 29, cuando Malcorra se proyectó por izquierda y remató fuerte, pero al cuerpo de Leandro Brey quien contuvo la pelota agachándose.

Los últimos 15 minutos del primer tiempo, Boca no sufrió sobresaltos y continuó controlando la pelota. Al mismo tiempo, el local tampoco generó nuevas chances para ampliar la ventaja e irse más holgado al entretiempo.

Ya en la segunda mitad, a los 9 minutos, Sebastián Villa levantó un centro desde la izquierda y encontró a Santiago Ascacíbar. Este cabeceó, exigió al arquero Mansilla y luego no pudo conectar Miguel Merentiel.

A los 14 de la segunda mitad, el “Vasco” Arruabarrena se la jugó con un triple cambio, todos en zona de ataque. Leonel Flores, Enner Valencia y Carlos Palacios entraron por Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

A los 37 de la segunda mitad, Leonel Flores amplió la ventaja para Boca tras una muy buena jugada de Lozano por derecha. El defensor tiró el centro, y ahí apareció el juvenil del “Xeneize” para controlar, tomarse el tiempo y clavarla en el segundo palo para el 2 a 0.

Con ese tanto, el local sentenció el encuentro contra un Unión que jamás logró estar en partido y se diluyó ya desde la primera mitad. Las situaciones finales también fueron todas para boca, que dominó de punta a punta el encuentro.

Sobre la agonía del encuentro, Williams Alarcón, Enner Valencia y Carlos Palacios tuvieron chances claras para anotar el tercer tanto pero no las supieron aprovechar.

El tercer tanto aparecería a los 46 minutos de la segunda mitad, tras una buena jugada de Enner Valencia que habilitó a Flores. El chico volvió a tomarse el tiempo, le pegó de derecha y la mandó a colocar al palo izquierdo de Mansilla.

Con este triunfo, Boca llegó a los 20 en el Grupo A y quedó a cinco unidades del líder Instituto, que más temprano goleó a Santa Fe. A su vez, los de Arruabarrena acumulan 50 puntos en la tabla anual y están a solo dos unidades del líder Independiente Rivadavia, que no pudo con Gimnasia de La Plata.

Síntesis:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Bresba

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brian Cuello, Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelón. DT: Leonardo Madelón.

Goles en el primer tiempo: 22m. Lautaro Di Lollo (B).

Goles en el segundo tiempo: 37m. Leonel Flores (B), 46m. Leonel Flores (B)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Lucas Menossi por Joaquín Mosqueira (U); 14m. Leonel Flores por Sebastián Villa, Enner Valencia por Miguel Merentiel y Carlos Palacios por Alan Velasco (B); 18m. Marcelo Estigarribia por Brahian Cuello (U); 27 m. Eric Ramírez por Julián Palacios (U) y Bruno Pittón por Lucas Ayala (U); 39m. Ángel Romero por Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón por Leandro Paredes (B).

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL