Luto en el fútbol de Gualeguaychú: falleció Adrián “Oyita” Álvarez

El mundo del fútbol de Gualeguaychú se vio sacudido este viernes por la triste noticia del fallecimiento de Adrián “Oyita” Álvarez, a los 73 años.
Álvarez fue un reconocido formador que dejó una importante huella en Pueblo Nuevo, institución de la que fue parte durante muchos años y donde cosechó el cariño y el reconocimiento de distintas generaciones.
Además, perteneció a una familia profundamente vinculada al deporte de nuestra ciudad. Su hermano fue el recordado Ernesto “Cachirulo” Álvarez, otra figura muy querida y reconocida dentro del fútbol de Gualeguaychú.
Desde el Club Pueblo Nuevo expresaron su profundo dolor por la partida de “Oyita” y destacaron el legado de afecto y recuerdos que dejó en la familia “Sabalera”.
“Con profundo dolor expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del querido Oyita. Hoy nos toca despedirlo con tristeza y con gratitud por formar parte de la familia sabalera y por el legado de afecto y recuerdos que permanecerá por siempre”, señalaron desde la institución.
La entidad acompañó a familiares y amigos en este difícil momento y elevó sus oraciones por su eterno descanso.
Asimismo, desde Pueblo Nuevo invitaron a toda la comunidad a acercarse este sábado a las 10:00, a la cancha de la institución, para acompañar y despedir el cortejo fúnebre de Adrián “Oyita” Álvarez.
El fútbol de Gualeguaychú despide a un hombre que dejó su marca en la formación de jóvenes y, sobre todo, en el corazón de quienes compartieron con él tantos años dentro de la familia del deporte.