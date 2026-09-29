El Clausura busca ponerse al día y completar su segunda fecha

El fútbol de la Liga Departamental de Gualeguaychú busca volver a la normalidad luego de las intensas lluvias del último fin de semana, que obligaron a postergar encuentros. Si las condiciones climáticas lo permiten, la segunda fecha del Torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani comenzará a completarse este miércoles y jueves.

En el estadio Raúl Impini, Central Larroque recibirá a Camioneros. La jornada comenzará a las 19 horas con la categoría Sub 23, mientras que desde las 21:30 será el turno de la Primera División.

En el Estadio Municipal, Independiente será local ante Juventud Unida. El encuentro de Sub 23 está previsto para las 19, mientras que la Primera División comenzará a las 21:15.

Por su parte, en el estadio Julio Colazzo, Central Entrerriano enfrentará a La Vencedora, con los mismos horarios: 19 horas para Sub 23 y 21:15 para Primera.

La segunda fecha se completará el jueves en el Estadio Municipal, donde Unión del Suburbio se medirá con Sarmiento, a las 19 en Sub 23 y 21:00 en Primera División.

Además, habrá actividad correspondiente al Torneo Clausura de la Divisional B Alfredo “Piyo” Fernández. En Villa Paranacito, Isleños Independientes recibirá a Sporting, mientras que en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño será local ante Atlético Sur. Ambos encuentros están programados para las 21:15.

La intención es que, si las condiciones del tiempo lo permiten, la pelota vuelva a rodar con normalidad para completar la segunda fecha y dejar encaminada la programación de la tercera jornada, prevista para el próximo fin de semana.

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL