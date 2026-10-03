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Racing va por la recuperación ante Peñarol

La Academia recibe este viernes a Peñarol de Rosario del Tala por la duodécima fecha de la liga Provincial de Básquet. El partido se jugará desde las 21 horas en el Antonio Domingo Giusto, donde el equipo de Cristian Delgui buscará volver al triunfo.

3 Oct, 2026, 00:06 AM
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Crédito: Juan Honeker prensa regatas concepcion del uruguay
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Racing necesita reaccionar. El conjunto de calle Colombo atraviesa un momento adverso en el Torneo Provincial y tendrá este viernes una nueva oportunidad para recuperar la confianza, cuando reciba a Peñarol de Rosario del Tala por la duodécima fecha.

El encuentro comenzará a las 21 horas en el gimnasio Antonio Domingo Giusto. La Academia viene de quedar libre en la última jornada, pero en el inicio de la segunda rueda sufrió una dura derrota frente a Regatas de Concepción del Uruguay, que se impuso categóricamente por 90 a 48.

Para encontrar la última victoria racinguista hay que remontarse al 13 de septiembre, cuando en su cancha derrotó a BH por 86 a 78. Posteriormente llegó la derrota ante Zaninetti y luego el duro traspié frente a Regatas, resultados que hicieron que Racing pasara de estar en los puestos de clasificación a cuartos de final a perder terreno en apenas tres partidos.

Ahora, el equipo dirigido por Cristian Delgui buscará recuperar la memoria y volver a mostrar el nivel que tuvo en partidos como los triunfos ante Parque Sur y BH, que le permitieron mantenerse durante buena parte del torneo entre los protagonistas de la zona.

Enfrente estará Peñarol, dirigido por el ex entrenador de Central Entrerriano, Mariano Panizza. El conjunto de Rosario del Tala ocupa actualmente el cuarto lugar, con un récord de cinco victorias y cinco derrotas, por lo que llegará a Gualeguaychú con la intención de consolidarse en los puestos de clasificación.

Para Racing será una prueba importante, con la necesidad de volver a hacerse fuerte en casa y recuperar el juego que supo mostrar durante la primera rueda.

El partido comenzará a las 21 horas y será dirigido por Maximiliano Robles y Cristian Cáceres, mientras que Sebastián Broggi será el comisionado técnico.

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