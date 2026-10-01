Independiente y Juventud Unida igualaron 3 a 3 en un partidazo

Independiente y Juventud Unida igualaron 3 a 3 en un entretenido y cambiante partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani.

El encuentro comenzó con emociones desde el arranque. Poco había pasado cuando Independiente se puso en ventaja. Francisco Pereyra ejecutó un preciso tiro libre desde la derecha y encontró la cabeza de Gonzalo Rodríguez, quien la clavó en el ángulo, dejando sin chances a Luka Soto.

La alegría del Rojo duró apenas tres minutos. Agustín Solís apareció por la derecha y definió cruzado ante la salida de Gonzalo Dalcol para establecer el 1 a 1.

El partido se hizo intenso, con errores de ambos lados. Independiente intentaba salir prolijo desde la mitad de la cancha, con “Cachete” Pereyra como referencia, acompañado por Santiago Cabral y Joaquín Sotelo. En Juventud, Alexis Reynoso era el hombre más importante en la creación y desde sus pies nacían las acciones más peligrosas del Albiceleste.

Juventud logró darlo vuelta. Solís sacó un potente remate que Dalcol no pudo contener y, en el rebote, Santiago Álvarez apareció de cabeza para marcar el 2 a 1.

Parecía que el Albiceleste comenzaba a controlar el partido, pero Independiente volvió a golpear. En una acción dentro del área, Enzo Molina cometió penal y Gonzalo Rodríguez se encargó de transformarlo en gol para marcar el 2 a 2 y conseguir su segundo tanto de la noche.

Sobre el cierre de la primera etapa, Juventud volvió a ponerse arriba. Alexis Reynoso realizó una gran corrida por la izquierda, llegó hasta el fondo y envió un centro atrás para la llegada de Agustín Solís, que definió ante Dalcol para establecer el 3 a 2 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el trámite mantuvo la intensidad. Independiente se adelantó en el terreno en busca del empate, mientras que Juventud encontró espacios para contragolpear y dispuso de varias oportunidades para liquidar el encuentro.

A los 15 minutos, el entrenador del Rojo realizó tres modificaciones, entre ellas el ingreso de Luciano Barreto. Sin embargo, apenas cuatro minutos después, Barreto vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Daniel Acosta.

Con un hombre más, Juventud no pudo aprovechar la ventaja numérica y terminó pagando caro las ocasiones desperdiciadas. A los 30 minutos llegó el empate de Independiente. Lautaro Moralez lanzó un pelotazo que parecía largo, pero la pelota bajó de golpe, sorprendió a Luka Soto y el arquero no pudo controlar. En el rebote apareció Marco Guilletti para empujarla y poner el 3 a 3 definitivo.

En el otro partido que se jugó en la noche de este miércoles, Central Larroque le ganó a Camioneros por 4 a 0, los goles del conjunto dirigido por Mauricio Londra fueron convertidos por Alexis Izaguirre, Augusto Lonardi, Eduardo Rothelmer y Claudio Escalante.

Este jueves completan por la zona A, Unión del Suburbio vs Sarmiento, mientras que por la zona B jugarán Central Entrerriano vs La Vencedora

Por la divisional B estarán jugando: Isleños Independientes vs Sporting y Cerro Porteño vs Atlético Sur

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Lautaro Pralong

Asistentes: Ivo Gauto y Mayda Carro

INDEPENDIENTE

Gonzalo Dalcol

Mauricio Covato, Franco Calveyra, Marcos Benedetti, Lautaro Moralez

Gonzalo Rodríguez, Cain Comparada, Francisco Pereyra, Thiago Rodríguez

Joaquín Sotelo, Santiago Cabral

DT: Diego Collazo

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Brian De Freitas, Tomás López, Bruno García, Enzo Molina

Benicio Pighetti, Daniel Acosta, Santiago Benítez, Alexis Reynoso

Agustín Solís, Santiago Álvarez

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 5’ Gonzalo Rodríguez (I), 8’ y 41’ Agustín Solís (JU), 28’ Santiago Álvarez (JU), 37’ Gonzalo Rodríguez –penal- (I); St: 30’ Marco Guilletti (I)

Cambios: St: Inicio: Simón Valenzuela por Molina (JU), 15’ Luciano Barreto por Comparada (I), 15’ Marco Guilletti por Sotelo (I), 15’ Fabián Bonzi por Cabral (I), 22’ Ignacio Arnaudin por Álvarez (JU), 28’ Diego Spandre por Pereyra (I), 31’ Ignacio Espinosa por Rodríguez (I), 38’ Mateo Tapari por Pighetti (JU)

Expulsados: St: 19’ Luciano Barreto (I)

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