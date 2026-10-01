Central Entrerriano tendrá su tercer amistoso ante River

Central Entrerriano afrontará este jueves su tercer amistoso de preparación de cara a una nueva temporada en la Liga Argentina. El equipo dirigido por Martín Pascal visitará a River Plate, uno de los equipos que logró el ascenso a la segunda categoría del básquet nacional. El encuentro comenzará a las 16 horas, en el microestadio del conjunto millonario y se disputará a puertas cerradas.

El Rojinegro llega con dos pruebas positivas en su preparación, ambas disputadas en el José María Bértora. Primero superó a La Unión de Colón y luego hizo lo propio ante Tomás de Rocamora, en encuentros que le permitieron al cuerpo técnico comenzar a darle ritmo y minutos a los distintos integrantes del plantel.

Ahora llegará una nueva exigencia, esta vez fuera de casa. Además del partido ante River, Central volverá a jugar como visitante el próximo martes, cuando se mida nuevamente con La Unión de Colón en el Carlos Delasoie.

La intención de Martín Pascal es continuar dándole rodaje al equipo, ajustar aspectos colectivos y llegar de la mejor manera al debut oficial en la Liga Argentina, previsto para el 16 de octubre ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, como visitante.

Para River Plate será su primer amistoso de preparación. El equipo mantuvo buena parte de la base que consiguió el ascenso y sumó algunos refuerzos importantes para afrontar su primera experiencia en la Liga Argentina.

Entre las incorporaciones aparece Agustín Pantano, un viejo conocido de la institución. También llegó Máximo Milovich, quien hará su debut tras su experiencia en el básquet universitario de Estados Unidos (NCAA), mientras que Juan Cruz Conte Grand se incorporó luego de disputar la Liga Nacional con Racing de Chivilcoy.

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