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Boca visita a Unión, con la cuádruple corona en la mira

Boca, que sueña con una histórica cuádruple corona, recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

2 Oct, 2026, 10:52 AM
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El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.

Es por esto que el "Xeneize" mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.

Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado ya que ocupa la novena posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la última fecha, el "Tatengue" cayó 2-1 como local ante Independiente.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Bresba

Hora: 21:30. TV: ESPN Premium

 

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. DT: Leonardo Madelón.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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