Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

El “Canalla” se había puesto en ventaja a través de Ángel Di María, quien cambió por gol un penal que le regalaron en el primer tiempo, mientras que Facundo Mallo (en contra) y Lautaro Gutiérrez convirtieron para el equipo cordobés.

El primer tiempo fue muy parejo y parecía que ambos equipos, que tienen muy buenos jugadores e interesantes propuestas, se iban a ir al entretiempo igualando sin goles.

Sin embargo, todo cambió sobre el final de la primera mitad, cuando Falcón Pérez cobró falta por un supuesto mínimo pisotón de Juan Velázquez, mediocampista del “Pirata”, sobre Ángel Di María. Luego del llamado del VAR por esta acción, el árbitro cobró penal ya que el roce había sido adentro del área, lo que desató la furia de los integrantes del plantel cordobés.

Así fue como a los 48 minutos del primer tiempo Di María puso en ventaja al “Canalla” gracias a su muy buena ejecución cruzada desde los 12 pasos.

Ya en el complemento Belgrano salió con todo en busca del empate, aunque Rosario Central tendría alguna que otra situación clara que terminaría lamentando.

El empuje del “Pirata” cordobés, que sufrió la expulsión de su director técnico Ricardo Zielinski cerca de la hora de juego, dio sus frutos recién sobre el final, cuando el defensor Mallo anotó en contra mientras intentaba frenar a Ramiro Hernandes.

Pero Belgrano no se conformó con el empate y terminó inclinando la balanza a su favor solo un minuto después, gracias a un tremendo remate desde el borde del área de Gutiérrez, quien disputaba recién su segundo partido en Primera División.

Luego del triunfazo, Gutiérrez reconoció que estaba “muy feliz” y que soñó con esta situación desde que empezó a jugar al fútbol. Además, se mostró “muy contento por el equipo, porque la entrega que hizo fue increíble así que nos vamos con los tres puntos a córdoba”.

Este partido, además, representó el primer triunfo para Belgrano en el Gigante de Arroyito en 25 años.

La actividad en el Torneo Apertura para Belgrano continuará el jueves, cuando reciba a Tigre, mientras que Rosario Central deberá visitar a Racing un día antes.

Síntesis:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Alexis Soto, Facundo Mallo, Ignacio Ovando; Agustín Sandez, Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Veliz y Ángel Di María. DT: Jorge Almirón.

Belgrano (Cba): Thiago Cardozo; Federico Ricca, Lisandro López, Alexis Maldonado, Leonardo Morales; Juan Velázquez, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 48m. Ángel Di María (RC)

Goles en el segundo tiempo: 43m. Facundo Mallo (B/EC) y 44m. Lautaro Gutiérrez (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Alcides Benítez por Leonardo Morales (B), 13m. Francisco González por Adrián Sánchez (B), 24m. Emanuel Coronel por Alexis Soto y Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC), 29m. Lucas Passerini por Emiliano Rigoni (B), 38m. Ramiro Hernandes por Santiago Longo y Lautaro Gutiérrez por Juan Velázquez (B), y 42m. Luca Raffin por Jaminton Campaz y Federico Navarro por Franco Ibarra (RC).

Incidencias en el segundo tiempo: 10m. Expulsado Ricardo Zielinski (B)

Fuente: Noticias Argentinas

