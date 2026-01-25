 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA PROFESIONAL

Boca debuta ante Riestra en La Bombonera con la mira puesta en volver a ser campeón

Boca recibirá a Deportivo Riestra este domingo 25 de enero desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026.

25 Ene, 2026, 02:08 AM

El encuentro se disputará en La Bombonera y el árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, secundado en el VAR por Ariel Penel.

El “Xeneize” inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el “Malevo” quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Sin embargo, el estreno llega con un problema serio en ofensiva. Con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centro delantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera. El ex Lanús, que viene de marcar ante Olimpia en la pretemporada, le aportará dinámica y recorrido a una zona donde Boca gana buen pie, pero necesitaba más movilidad y despliegue.

En los amistosos previos, el “Xeneize” igualó 0-0 con Millonarios y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas de funcionamiento.

Del otro lado, Deportivo Riestra llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.

 

Posibles formaciones

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30 / TV: TNT Sports

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

 

Fuente: Noticias Argentinas

LIGA PROFESIONAL

