Volcó en Ruta 12 un camión que transportaba plantas desde Escobar a Paraná

A las 03:32 h. en Bomberos Voluntarios de Ceibas se recibió un aviso sobre un siniestro vial ocurrido en la Autovía Nacional N.º 12, km 148, altura Villa Paranacito, en sentido hacia Buenos Aires.

Por causas que se tratan de establecer, un camión térmico Mercedes-Benz Accelo 815 perdió el control, impactó contra el guardarrail y posteriormente se cruzó hacia la calzada de sentido contrario, donde terminó volcando.

El vehículo había partido desde Escobar, provincia de Buenos Aires, localidad de origen del conductor, y tenía como destino la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Transportaba plantas provenientes de un vivero.

Al arribo de la dotación de Bomberos, el conductor, un hombre de 45 años, ya se encontraba fuera del vehículo y había sido asistido por personal de salud que circulaba circunstancialmente por el lugar a bordo de una ambulancia, quienes le brindaron las primeras atenciones.

Se realizó un operativo de seguridad y prevención vial, trabajando en conjunto con los distintos organismos presentes para garantizar la seguridad de los intervinientes y ordenar el tránsito en la zona.

🚛 VEHÍCULO INVOLUCRADO

- Marca y modelo: Mercedes-Benz Accelo 815

- Tipo: Camión térmico

- Carga: Plantas de vivero

- Conductor: Masculino, 45 años

- Procedencia: Escobar, provincia de Buenos Aires

- Destino: Paraná, Entre Ríos

🚒 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas se desplazó una dotación a bordo del Móvil N.º 24.

Al arribo de la dotación, el conductor ya se encontraba fuera del camión y había recibido las primeras atenciones por parte del personal de salud que circulaba en una ambulancia por el lugar.

La dotación de Bomberos colaboró en las tareas de seguridad, prevención y balizamiento, trabajando junto a los demás organismos intervinientes para asegurar la zona y prevenir nuevos incidentes.

👮‍♂️ ORGANISMOS Y SERVICIOS INTERVINIENTES

- 🚒 Bomberos Voluntarios de Ceibas – Móvil N.º 24

- 🚑 Ambulancia / personal de salud

- 👮‍♂️ Policía Caminera Brazo Largo

- 👮‍♂️ Policía de Ceibas

- 👮‍♂️ Policía – Puesto Empalme

- 👮‍♂️ Gendarmería Nacional – Seguridad Vial Ceibas

- 🚧 Personal de seguridad y balizamiento del corredor vial

⏱️ FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

Una vez finalizadas las tareas de seguridad y prevención, la dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas emprendió el regreso al cuartel, arribando a las 05:33 hs.