 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad PARO DOCENTE

AGMER anunció paro docente para este jueves

La medida forma parte de una jornada nacional de protesta contra la violencia de género y las condiciones laborales para los docentes, tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes.

28 Oct, 2026, 22:14 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

AGMER anunció un paro docente para este jueves 29 de octubre en Entre Ríos, en el marco de una jornada nacional de protesta para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente rural de Corrientes que fue encontrada sin vida después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre. La medida fue comunicada por la Comisión Directiva Central del sindicato y respaldada por la Seccional Paraná.

 

La convocatoria se realizó bajo la consigna “Por Nancy, exigimos justicia” y busca visibilizar la violencia de género, reclamar el esclarecimiento de la muerte de la trabajadora de la educación y exigir condiciones laborales seguras para las docentes.

 

Desde el gremio señalaron que la investigación judicial sostiene como principal hipótesis que Godoy fue víctima de un femicidio. En ese contexto, convocaron a una jornada de lucha que incluirá la suspensión de actividades docentes.

 

Fuente: elonce.com

Temas

PARO DOCENTE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso