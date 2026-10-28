AGMER anunció paro docente para este jueves

AGMER anunció un paro docente para este jueves 29 de octubre en Entre Ríos, en el marco de una jornada nacional de protesta para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la docente rural de Corrientes que fue encontrada sin vida después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre. La medida fue comunicada por la Comisión Directiva Central del sindicato y respaldada por la Seccional Paraná.

La convocatoria se realizó bajo la consigna “Por Nancy, exigimos justicia” y busca visibilizar la violencia de género, reclamar el esclarecimiento de la muerte de la trabajadora de la educación y exigir condiciones laborales seguras para las docentes.

Desde el gremio señalaron que la investigación judicial sostiene como principal hipótesis que Godoy fue víctima de un femicidio. En ese contexto, convocaron a una jornada de lucha que incluirá la suspensión de actividades docentes.

Fuente: elonce.com

Temas PARO DOCENTE