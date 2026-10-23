Diez departamentos de la provincia siguen en alerta amarilla para este sábado

El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para este sábado 24 de octubre. El aviso comprende diez departamentos y advierte sobre lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Los fenómenos más fuertes se esperan entre la madrugada y el mediodía.

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos continuará vigente durante este sábado 24 de octubre y afectará a diez departamentos de la provincia.

Los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica son Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Federación, Feliciano, Federal, San Salvador y Concordia. En estas zonas, las condiciones de inestabilidad persistirán durante las primeras horas del sábado, cuando se espera la mayor intensidad de los fenómenos

El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían presentar características fuertes e incluso puntualmente severas. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

En tanto que, en Gualeguaychú, este sábado estará mayormente nublado con alguna probabilidad de precipitación, temperatura mínima de 12°C y máxima de 21°C

Para el domingo se esperan chaparrones, con temperaturas similares al día anterior, levemente más fresco hacia la tarde noche

Fuente: elonce/maximaonline

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