Los museos municipales se convirtieron en escenarios para la creación audiovisual de los jóvenes

El sabado 24 de octubre, los estudiantes que participan del ítem Audiovisuales de Gualeguaychú Joven realizaron la entrega de sus cortometrajes, resultado de un proceso de creación que tuvo como escenario a los museos municipales de la ciudad. A través de esta experiencia, los espacios patrimoniales se transformaron para contar historias, explorar el lenguaje audiovisual y construir nuevas miradas sobre la identidad local.

La iniciativa, denominada “Microficciones en los Museos Municipales”, fue coordinada y gestionada por la licenciada en Artes Audiovisuales Emilce Berghella, en el marco de Gualeguaychú Joven, programa perteneciente al Área de Juventud, a cargo de la organización integral del certamen.

La propuesta articuló el trabajo con los museos municipales dependientes de la Dirección de Cultura: el Museo Casa de Haedo, la Azotea de Lapalma, el Museo del Carnaval, Casa De Deken-Museo de la Memoria Popular, el Museo Ferroviario y el Museo Casa Natal de Fray Mocho. En estos espacios, los grupos desarrollaron sus producciones en diálogo con el patrimonio, la arquitectura y las historias que resguardan.

Durante el proceso, los estudiantes atravesaron distintas etapas de la realización audiovisual, desde la construcción de las ideas y la escritura de guiones hasta el rodaje y la edición de sus cortometrajes. La experiencia les permitió poner en práctica herramientas narrativas y técnicas, al mismo tiempo que exploraron las posibilidades de los museos como escenarios para la ficción.

Los alumnos se comprometieron con el ítem de principio a fin, apostando a su creatividad y a sus miradas innovadoras propias de la edad. En su última clase, definieron al espacio como original y poco convencional, ya que no existen lugares de formación audiovisual, lo cual terminó siendo interesante y atrapante para la mayoría.

La propuesta también generó una experiencia enriquecedora para los equipos de los museos. Los guías recibieron con entusiasmo la iniciativa y acompañaron la llegada de los estudiantes a los espacios, compartiendo sus conocimientos y facilitando el acercamiento a los lugares y al patrimonio. La posibilidad de ver los museos habitados por nuevas historias y de formar parte de una experiencia creativa fue un aspecto destacado de este encuentro entre cultura, educación y producción audiovisual.

En palabras de la coordinadora del ítem Audiovisuales, Emilce Berghella, "la realización de cortometrajes constituye una oportunidad para que los jóvenes desarrollen su creatividad, experimenten con la imagen y el sonido y encuentren formas propias de contar historias. Al trabajar dentro de los museos, estas producciones suman una dimensión cultural: el patrimonio deja de ser solamente un espacio de observación para convertirse también en fuente de inspiración y escenario de nuevas narrativas. Han sido ocho encuentros muy fructíferos, no solo en materia de aprendizaje sino de espacio humano y de contención para los chicos".

Con la entrega de los trabajos, se cierra esta etapa de producción y comienza la instancia de evaluación. En los próximos días, un jurado analizará los cortometrajes presentados para seleccionar al ganador del ítem Audiovisuales de Gualeguaychú Joven.

Municipalidad de Gualeguaychú