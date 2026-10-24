Cesó la alerta por tormentas en Entre Ríos

Para la tarde de este sábado, Paraná, La Paz y Villaguay presentan una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con máximas previstas de 22 grados. Hacia la noche, se espera cielo mayormente nublado y sin lluvias.

En Concordia y Federación, las máximas alcanzarían los 23 grados, también con posibilidad de precipitaciones por la tarde. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en cambio, la probabilidad de lluvias se concentra en la noche, mientras que las máximas previstas son de 21 grados.

El domingo seguirá la posibilidad de lluvias

El pronóstico del tiempo para el domingo en Entre Ríos mantiene probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% desde la madrugada hasta la tarde en las siete ciudades relevadas. Durante la noche, los pronósticos indican cielo mayormente nublado, sin lluvias.

En Paraná, La Paz y Villaguay, las temperaturas del domingo oscilarán entre los 13 y los 20 grados. Los mismos valores se esperan para Concordia y Federación.

El ambiente sería algo más fresco en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. En ambas localidades se prevén mínimas de 12 grados y máximas de 18, con una disminución de la inestabilidad hacia el cierre de la jornada.

Persisten las ráfagas en distintas localidades

Para la tarde y la noche de este sábado se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora en las localidades relevadas. Los vientos sostenidos se ubicarían entre los 23 y los 31 kilómetros por hora.

El domingo, las ráfagas de esa intensidad continuarían durante la mañana en Paraná, La Paz y Villaguay. En Concordia y Federación también están previstas para la madrugada y la mañana.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el pronóstico del domingo no señala ráfagas destacadas. Allí, los vientos alcanzarían entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana, para disminuir a entre 13 y 22 por la tarde y la noche.

El lunes mejoraría, con mínimas de hasta 7 grados

La mejora del tiempo en Entre Ríos se afirmaría el lunes, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y sin precipitaciones previstas. Las mínimas serían de 8 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación, y de 7 en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Las máximas del lunes llegarían a 22 grados en las primeras cinco ciudades y a 21 en las dos localidades del sur. El martes comenzaría un ascenso térmico, con máximas de entre 23 y 24 grados.

Para el miércoles, los registros alcanzarían entre 25 y 26 grados, según la localidad. El pronóstico extendido muestra condiciones mayormente secas durante la semana, con nubosidad variable y temperaturas máximas superiores a las previstas para este fin de semana.

Fuente: AIM Digital