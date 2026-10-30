Tragedia en Fray Bentos: fallecieron dos buzos tácticos en el río Uruguay

Dos jóvenes soldados fueron encontrados sin vida a la una de la mañana de este viernes, en el marco de un curso de buzos tácticos que realizaban en el río Uruguay, frente a Fray Bentos, cerca del puente internacional General San Martín.

Otro joven, en tanto, fue rescatado con vida y hospitalizado.

Un operativo de búsqueda se desplegó este jueves por la noche en aguas del río Uruguay, frente a Fray Bentos, luego de que tres soldados desaparecieran durante una práctica correspondiente al curso de Buzos Tácticos que se desarrollaba en las inmediaciones del muelle del Anglo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el episodio ocurrió mientras un grupo de efectivos realizaba una de las pruebas de entrenamiento. Durante la maniobra, parte del grupo habría quedado enganchado con una de las boyas instaladas en el sector donde se ejecutan las obras para la construcción de un amarradero.

En la actividad participaban unas 20 personas, entre cursantes e instructores. En determinado momento, cuatro efectivos se habrían desprendido de la línea que utilizaban durante el ejercicio. Uno de ellos logró ser rescatado, pero inicialmente los otros tres no pudieron ser localizados.

La situación motivó una inmediata reacción de los instructores, que comenzaron las tareas de búsqueda y solicitaron apoyo. Personal de Prefectura también se incorporó al operativo, realizando recorridas en el área.

El lugar presenta particularidades debido a las obras que se llevan adelante para construir un amarradero de embarcaciones, que incluyen la colocación de pilotes y otras estructuras sumergidas.

Detalles del accidente

Se informó que 23 personas se encontraban en pleno ejercicio de buceo con una linga de varios metros que se encontraba sumergida con varios enganches, de los cuales se iban prendiendo y desenganchando para avanzar.

En determinado momento engancharon las boyas del dolphin de amarre que se está construyendo en el histórico muelle. Uno de los buzos se hundió y el resto se vio obligado a cortar cuerdas para salir a la superficie. Tres jóvenes no pudieron salir a la superficie y en medio de la noche se montó un intenso operativo de búsqueda y rescate. Sobre la 1 de la madrugada, fueron hallados dos cuerpos.

Esa zona se caracteriza por una fuerte correntada como consecuencia de estar prácticamente sobre el canal de navegación. El efecto es más intenso en estas semanas dado que el río se encuentra en niveles por encima de lo normal. Actualmente la zona experimenta una profundidad de entre 15 y 16 metros y el muelle histórico se encuentra en medio de una obra, como parte del proceso de recuperación.

El batallón Rincón de Fray Bentos, es reconocido a nivel nacional por ser un centro de adiestramiento de buzos tácticos para el ejército nacional. Durante muchos años, se capacitaron a cientos de efectivos y nunca se había registrado una tragedia de esta magnitud.

Fuentes: Impacto Noticias-Río Negro ahora.