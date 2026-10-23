Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

El gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participaron en el Parque Nacional El Palmar de un encuentro con representantes de áreas protegidas del país para promover el turismo y el deporte en armonía con la conservación y la educación ambiental.

En el encuentro desarrollado este viernes, el gobernador destacó la importancia de las áreas protegidas para el desarrollo turístico de Entre Ríos y sostuvo que estos espacios deben ser disfrutados por la comunidad a través de propuestas que integren la naturaleza con el deporte y la cultura. "Tenemos 1 millón y medio de hectáreas destinadas a este propósito, que es casi el 20 por ciento de la provincia", señaló.

En ese sentido, valoró la mirada del gobierno nacional sobre el uso y aprovechamiento de estos espacios naturales. "Yo celebro y comparto este norte que quiere Daniel imponer a su gestión: que la gente disfrute de estas áreas protegidas y de estos parques. No son solo para contemplar de lejos, son para interactuar, son para vincularlo con el deporte y con otras actividades culturales de la gente", expresó.

Asimismo, Frigerio remarcó el potencial turístico de la provincia y la importancia de vincular la naturaleza con la historia y los eventos deportivos. "Para nosotros también el turismo vinculado a la historia tiene un enorme potencial en una provincia como la nuestra, que alguna vez fue capital de la nación", afirmó, al mencionar la recuperación y puesta en valor del Palacio San José.

Por último, el mandatario agradeció la elección de Entre Ríos como sede del encuentro y convocó a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto. "Espero que estas jornadas hayan sido provechosas, que no sea la última vez que nos elijan. Siempre tenemos los brazos abiertos. Tenemos hermosos paisajes para ofrecer, pero sobre todo gente que siempre abre los brazos para recibir a visitantes", concluyó.

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, resaltó la importancia del encuentro y el valor de los parques nacionales para el turismo deportivo y de eventos. "Entre Ríos tiene esta agenda maravillosa de escenarios naturales únicos, este lugar realmente impactante", afirmó.

Además, felicitó al responsable del parque por las propuestas y los servicios que se ofrecen a las familias que lo visitan, entre ellos actividades en canoa y bicicleta, sanitarios, gastronomía y artesanías típicas.

Por último, Scioli sostuvo que los parques nacionales están destinados al goce y disfrute de las personas y las familias argentinas. "Y ustedes están honrando con esto a ese espíritu fundacional de los parques nacionales", concluyó.

En tanto, el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, agradeció al gobernador y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes por acompañarlos en el encuentro anual con los intendentes de las áreas protegidas del país.

"La verdad que esta jornada de tres días ha sido muy fructífera. Tenemos parques desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde la cordillera hasta el mar", expresó.

En ese marco, aseguró que "fue un encuentro muy productivo, con las conclusiones que estuvimos compartiendo. Elaboramos un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para cada uno de los parques, lo que nos permite proyectarnos hacia adelante. Con eficiencia y trabajo, venimos avanzando", manifestó.

De la reunión participaron también el presidente del Ente Mixto de Turismo (Emturer), Jorge Satto; el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde; la intendenta de Ubajay y presidenta electa de la Mancomunidad Tierra de Palmares, Verónica Luxen; el intendente de Colón, José Luis Walser; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; intendentes de áreas protegidas, guardaparques y otros representantes.

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