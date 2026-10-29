Hallaron 48 envoltorios de cocaína en un pabellón de la UP3 Concordia

Un total de 48 envoltorios de cocaína fueron hallados durante la noche de este martes 27 de octubre en uno de los pabellones de la Unidad Penal N.º 3 de Concordia. El procedimiento llamó la atención tanto por la cantidad de dosis encontradas como por las circunstancias en las que se produjo el secuestro.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el hallazgo se produjo durante una requisa realizada en el establecimiento penitenciario, donde los efectivos encontraron los envoltorios de cocaína fraccionados.

Un dato que no pasó desapercibido es que la droga no fue detectada durante una visita de familiares o allegados a personas alojadas en la unidad penal, sino durante las últimas horas del día y directamente en uno de los pabellones. Esta circunstancia genera interrogantes sobre cómo llegaron los estupefacientes hasta ese sector del establecimiento penitenciario.

Además, sorprende la cantidad de dosis secuestradas, teniendo en cuenta que en otras oportunidades se detectó a personas que intentaban ingresar cocaína o marihuana a la cárcel, aunque en cantidades mucho menores.

Tras el hallazgo, se dio intervención al fiscal en turno, Mario Figueroa, quien fue informado de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes.

Fuente: Concordia Policiales