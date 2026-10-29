Comienza este sábado el pago de salarios para la administración pública provincial

29 Oct, 2026, 10:50 AM
El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 31 de octubre y concluirá el próximo jueves 5 de noviembre.
A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.
Cronograma de pagos y acreditación
Lunes 2 de noviembre: haberes hasta 1.520.000 pesos (se acredita el sábado 31 de octubre).
Martes 3 de noviembre: haberes desde 1.520.001 hasta 1.830.000 pesos.
Miércoles 4 de noviembre: haberes desde 1.830.001 hasta 2.430.000 pesos.
Jueves 5 de noviembre: haberes superiores a 2.430.001 pesos.