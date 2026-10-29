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Sociedad CRONOGRAMA

Comienza este sábado el pago de salarios para la administración pública provincial

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de septiembre, tanto para agentes activos como pasivos de la administración pública provincial.

29 Oct, 2026, 10:50 AM
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El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 31 de octubre y concluirá el próximo jueves 5 de noviembre.

 

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.

 

Cronograma de pagos y acreditación

 

Lunes 2 de noviembre: haberes hasta 1.520.000 pesos (se acredita el sábado 31 de octubre).

 

Martes 3 de noviembre: haberes desde 1.520.001 hasta 1.830.000 pesos.

 

Miércoles 4 de noviembre: haberes desde 1.830.001 hasta 2.430.000 pesos.

 

Jueves 5 de noviembre: haberes superiores a 2.430.001 pesos.

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