Comienza este sábado el pago de salarios para la administración pública provincial

El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 31 de octubre y concluirá el próximo jueves 5 de noviembre.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.

Cronograma de pagos y acreditación

Lunes 2 de noviembre: haberes hasta 1.520.000 pesos (se acredita el sábado 31 de octubre).

Martes 3 de noviembre: haberes desde 1.520.001 hasta 1.830.000 pesos.

Miércoles 4 de noviembre: haberes desde 1.830.001 hasta 2.430.000 pesos.

Jueves 5 de noviembre: haberes superiores a 2.430.001 pesos.