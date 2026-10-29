30% de descuento en pasajes para la comunidad UNER con Nuevo Expreso

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la empresa de transporte Nuevo Expreso celebraron un acuerdo de cooperación institucional que otorga un beneficio directo en la movilidad de quienes integran la comunidad universitaria. A partir de la firma de este convenio, estudiantes, docentes y personal no docente podrán acceder a un 30% de descuento en el valor de los pasajes adquiridos en la empresa.

El beneficio representa una medida concreta de acompañamiento a la comunidad universitaria, especialmente en un contexto económico en el que los costos de transporte constituyen un factor importante para sostener las trayectorias educativas y laborales. Para muchos estudiantes, trasladarse desde sus localidades hasta las distintas sedes universitarias implica un gasto significativo, que se suma a otros costos asociados a la vida académica. En ese sentido, este acuerdo busca contribuir a aliviar parte de esa carga económica y favorecer el acceso y la permanencia en la universidad.

La iniciativa se enmarca en una política institucional orientada a generar herramientas que mejoren las condiciones de quienes estudian y trabajan en la UNER. Entender la educación pública como un derecho también supone atender las condiciones materiales que hacen posible ejercerlo. Por eso, promover acuerdos con empresas y otras instituciones que permitan reducir gastos cotidianos constituye una acción relevante para acompañar a la comunidad universitaria y fortalecer el vínculo entre la Universidad y la sociedad entrerriana.

El descuento se aplicará exclusivamente durante el período académico, comprendido entre el 1 de marzo y el 23 de diciembre de cada año. Asimismo, el beneficio no será acumulable con otras promociones u ofertas vigentes de la empresa.

Para acceder al descuento, será necesario presentar el DNI al momento de comprar el pasaje. A tal efecto, la UNER remitirá trimestralmente a la empresa un listado actualizado de las personas que integran la comunidad universitaria y cumplen con los requisitos, con sus respectivos apellidos, nombres y números de documento.

Con este acuerdo, la UNER continúa impulsando acciones de cooperación institucional que buscan dar respuestas concretas a las necesidades de su comunidad.