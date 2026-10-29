Palantir y tu futuro

“Promueven la idea de que el Estado debería funcionar como una corporación, con CEO al mando y ciudadanos convertidos en accionistas”

Tomás Trapé

¿Sabes quién es Palantir?

Para entrar en tema, - luego profundizaré sobre las ideas de Peter Thiel, hoy viviendo en la Argentina, dueño de Palantir – esta multinacional acaba de lanzar un anuncio aterrador que muestra exactamente cómo será tu vida con una identidad digital y una moneda digital de banco central (CBDC).

Las ideas centrales son las siguientes:

Te descuentan automáticamente tus créditos por exceder el límite de velocidad en 7 km/h.

Te revocan la licencia médica por "no declarar impuestos".

Ya no puedes comprar carne roja (tendrás que comer gusanos en su lugar).

Un dron te vigila en la calle.

Tus vecinos te denuncian para obtener "créditos extra".

Tu auto queda inmovilizado durante 3 días.

Tu contenido se "restringe" si ves algo "inapropiado".

Y todo esto se presenta como "la solución para tu seguridad y la de tu familia".

Esto es programación predictiva en su forma más pura.

Ya ni siquiera se esconden: te muestran el futuro que están preparando... y te dicen que es por tu propio bien.

Toda marcha sobre rieles, debemos prepararnos para el mundial, estar compenetrados si la corrupción está sujeta a unos pesos más o a unos pesos menos, pero de esta esclavitud a la que seremos sometidos nadie se preocupa, ni le interesa.

Esperemos que no sea demasiado tarde.

Pero todo se une a todo, como lo decía en un artículo anterior “Qué es la clase media”, Para quien todavía, aguza la inteligencia, y pone los pies sobre la tierra comprende, pese a quien le pese, que nos encontramos en la muerte de nuestra civilización.

Profesor Roberto Franco.