Vigilancia epidemiológica: Salud capacita a referentes de toda la provincia

La información epidemiológica de calidad es clave para la toma de decisiones durante brotes o casos de notificación obligatoria.

Este lunes, el Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó el acto de cierre del Curso de Epidemiología Básica. La actividad se concretó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná con la asistencia de unos 50 participantes de los 17 departamentos de la provincia.

La iniciativa, con evaluación final presencial y entrega de un trabajo práctico, fue declarada de interés ministerial por Resolución N° 4712/26. Cabe señalar que el programa fue dictado de manera virtual, en el transcurso de septiembre, por el Departamento Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó: "El objetivo de estas capacitaciones es actualizar conceptos en los referentes que ya tienen muchos años de trabajo en sus áreas y también formar a los nuevos referentes que se han incorporado a la red de epidemiología y de vigilancia en nuestra provincia". Asimismo, se refirió a la importancia del rol en cada lugar, dado que su trabajo permite la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia en relación a la aparición de brotes o casos que requieren notificación obligatoria.

Por su parte, la jefa del Departamento de Vigilancia, Mónica Ilardo, señaló que se trata de una capacitación continua, destinada a los referentes de Epidemiología de todo el territorio entrerriano.

Durante la jornada se hizo la evaluación final del curso, para lo cual se desarrolló la revisión e intercambio sobre las respuestas junto a la recuperación de los contenidos abordados. Además, se dictó una clase sobre el estudio de brotes epidémicos y los profesionales expusieron sus trabajos finales sobre temas como diarrea, Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y sífilis.

Prensa gobierno ER

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