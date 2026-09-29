Un rayo mató a tres vacas lecheras en un campo entrerriano: estiman pérdidas por $10 millones

Un rayo mató a tres vacas lecheras durante la tormenta que se registró este lunes en un establecimiento rural de Aldea Santa María, departamento Paraná. El productor Cristian Stang estimó que la pérdida económica rondó los 10 millones de pesos.

El episodio ocurrió alrededor de las 17, cuando la región se encontraba bajo una intensa actividad eléctrica. Los animales habían sido liberados al campo para alimentarse y estaban aproximadamente a 200 metros de la vivienda.

“Largamos las vacas al campo para darles de comer a la tarde y escuchamos cuando explotó el transformador”, relató Stang.

Su esposa había pasado por el lugar

El productor explicó que su esposa había transitado instantes antes por debajo de la línea eléctrica donde se produjo la descarga. “Había pasado por ahí momentos antes y, afortunadamente, no le ocurrió nada”, destacó.

Ante la fuerte explosión, las cinco personas que se encontraban en el establecimiento comenzaron a verificar si alguien había resultado afectado.

“Nos preguntamos entre todos si estábamos bien. Después fuimos a ver a las vacas, que estaban amontonadas, y nos dimos cuenta de que el rayo había matado a tres lecheras”, contó.

“Las fulminó en el acto”

Stang señaló que los animales murieron de manera inmediata como consecuencia de la descarga eléctrica. “Las fulminó en el acto”, expresó el productor al describir la escena que encontraron en el campo.

También aclaró que las vacas estaban en un sector abierto, alejadas de árboles y alambrados, por lo que no pudo precisar qué atrajo la descarga hacia ese punto.

El incidente ocurrió durante una tormenta que estuvo acompañada por abundante actividad eléctrica en diferentes sectores del departamento Paraná.

Pérdidas cercanas a los $10 millones

El productor estimó que las tres vacas representaban una pérdida económica de aproximadamente 10 millones de pesos.

Una de las lecheras había sido adquirida apenas una semana antes por $3.300.000. “A las otras dos, en un remate, se las puede llegar a pagar alrededor de $3.000.000 a cada una”, explicó Stang.

Además del valor de los animales, la pérdida afectó la capacidad productiva del establecimiento dedicado a la actividad lechera.

Daños anteriores por el granizo

El impacto del rayo se sumó a los daños que el campo había sufrido por la caída de granizo durante el fin de semana anterior.

Stang contó que las piedras afectaron los silo-bolsa utilizados para conservar alimento y que todavía no había logrado repararlos. “Las piedras del domingo destrozaron los silo-bolsa y todavía no pude arreglarlos”, indicó.

Fuente: El Once