Los docentes entrerrianos anunciaron 48 horas de paro en rechazo a la propuesta salarial de Frigerio

El conflicto docente en Entre Ríos suma un nuevo capítulo. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó un paro de 48 horas para este miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre. La medida de fuerza de los gremios docentes se definió tras no alcanzar un acuerdo en la reunión paritaria con las autoridades provincial e interponer el rechazo absoluto al porcentaje ofrecido para la recomposición de los salarios docentes.

Sin acuerdo paritario: el reclamo de Agmer ante la oferta provincial

En el encuentro paritario celebrado este lunes por la mañana entre representantes del Consejo General de Educación (CGE) y las entidades gremiales, la postura de las bases fue contundente. El sindicato mayoritario ratificó la decisión tomada en la capital entrerriana al declarar insuficiente la propuesta económica del Ejecutivo.

“Se le informó a la patronal lo resuelto por nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes: el rechazo al ofrecimiento del gobierno de un aumento del 3,5% por insuficiente”, señalaron oficialmente desde la conducción de Agmer.

Aumento por decreto y profundización del plan de lucha

A pesar del contundente rechazo gremial, desde el Gobierno de Entre Ríos informaron horas más tarde que el incremento salarial del 3,5% se liquidará unilateralmente por decreto, fijando de este modo el piso de salario inicial docente en $910.000.

La definición del Ejecutivo provincial de avanzar mediante decreto no hizo más que ratificar la medida de fuerza ya votada por los trabajadores de la educación. Desde el gremio mayoritario expresaron al respecto: “Tal como lo definiera nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes, se define la realización de 48 horas de paro, las que se harán efectivas el próximo miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre”.

De esta forma, la educación pública en la provincia afrontará dos jornadas consecutivas de huelga, en el marco de un plan de lucha que exige mejoras acordes al costo de vida y el reconocimiento de la labor en las aulas.

Fuente: 0343

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