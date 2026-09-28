Es de Victoria, tiene 9 años y cantó con El Chaqueño: participa en un certamen nacional y necesita el voto de todos

Faustino Figueroa, de Victoria, Entre Ríos, es el único representante de nuestra provincia en la primera edición del Certamen Nacional e Internacional Talentos Salta Récord, un concurso impulsado desde Salta por el productor Ariel Castillo.

Faustino, de 9 años, ha sorprendido en sus presentaciones y recientemente cantó “Piel morena” con El Chaqueño Palavecino en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca. Así lo contó en un diálogo con RADIO MÁXIMA.

Talento Salta Records, es un certamen totalmente gratuito, destinado a niños de 6 a 15 años de todo el país y países vecinos, que busca descubrir y dar visibilidad a nuevas voces del folclore infantil.

En esta primera edición participan más de 45 chicos y chicas de provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, San Luis, Formosa y también de Bolivia.

¿Cómo es el mecanismo?

El participante envía un video de un minuto cantando folclore. Luego ese material se difunde por YouTube y redes sociales durante dos meses. No hay jurado tradicional: el público es el jurado. Cada like, cada compartido y sobre todo cada comentario suma puntaje para que el artista pueda seguir avanzando.

La gran final será el 9 y 10 de octubre en la provincia de Salta, de manera presencial y abierta al público. Los premios para los primeros puestos son la grabación profesional de una canción y la realización de un videoclip.

FAUSTINO FIGUEROA. Representa a Entre Ríos en el certamen nacional “Talentos Salta Récord"

Faustino, con su zamba "Enharinada", está representando a Entre Ríos con mucho orgullo. Para poder estar presente en esa final, está realizando diferentes actividades y beneficios para costear los gastos de este viaje, todo a pulmón, con mucho esfuerzo, ganas y amor por nuestro folclore.

Por eso se pide el acompañamiento desde Victoria, de Entre Ríos y de provincias vecinas comentando en el vivo de YouTube: "FAUSTINO FIGUEROA - ENTRE RÍOS" o "AGUANTE FAUSTINO DE ENTRE RÍOS"*. ¡Cada comentario suma!

Para quienes deseen colaborar con la familia, los datos son los siguientes:

fausti.ernes

CVU: 0000003100006378193492

Nombre: Florencia Evelin Diaz

Teléfono 3436-478599