Gallay: “Marclay recuperó la voz para hacerle los mandados políticos a Lauritto”

“Marclay dice que Frigerio es alumno de Milei, pero ella fue una aplicada alumna de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. Acompañó a uno de los peores gobiernos desde la recuperación democrática y durante esos cuatro años no se le escuchó una sola crítica”, sostuvo.

Gallay recordó que Marclay fue concejal y secretaria de Desarrollo Social y Educación de Concepción del Uruguay. “No puede presentarse como una dirigente recién llegada. Fue parte de un proyecto político que gobierna la ciudad desde hace casi 40 años y la convirtió en un emblema del estancamiento y la pérdida de oportunidades. Gobiernan hace décadas, tienen los recursos y, sin embargo, los vecinos conviven con problemas básicos como la basura y la falta de obras”, señaló.

También vinculó sus declaraciones con el proyecto electoral del intendente José Lauritto. “En Entre Ríos casi no le conocíamos la voz. Ahora que Lauritto necesita instalar una probable candidatura a gobernador, aparece para hacerle los mandados políticos y atacar a Frigerio. Está en su derecho de trabajar para esa candidatura, pero debería decirlo claramente y no disfrazarlo de preocupación social”, afirmó.

Sobre la OSER, Gallay señaló que el gobierno recibió más de 1.100 cirugías frenadas por falta de prótesis y una deuda exigible superior a los 10.000 millones de pesos. Destacó que, luego de la intervención, el déficit se redujo casi un 30 por ciento en términos reales, mientras hoy se ofrecen 300.000 prestaciones más y se redujo a 30 días el pago a los cuidadores domiciliarios.

“El deterioro del IOSPER no comenzó con Frigerio. Durante años hubo vaciamiento, desorden, falta de controles y corrupción, y Marclay eligió guardar silencio. Ese silencio también la hace responsable políticamente de lo que pasó. Quienes guardaron silencio entonces no pueden presentarse ahora como defensores de los afiliados”, remarcó.

Respecto de los 420 reclamos judiciales vinculados con la discapacidad, Gallay advirtió que Marclay no informó contra qué organismos fueron iniciados. “En un juzgado federal se tramitan acciones contra organismos nacionales, obras sociales y prepagas. Si quiere responsabilizar a la Provincia, que presente el detalle. No se puede utilizar el sufrimiento de las personas para fabricar una estadística política”, sostuvo.

Gallay calificó además como “mezquino” el intento de reducir la intervención provincial en Granja Tres Arroyos a un subsidio. Recordó que la Provincia dictó la conciliación obligatoria, ordenó retrotraer los despidos, entregó 1.900 módulos alimentarios, gestionó subsidios para 1.075 trabajadores, otorgó tarifa social eléctrica a 525 familias y garantizó atención y medicamentos para trabajadores con enfermedades crónicas.

“Mientras la Provincia utiliza todas las herramientas disponibles, el municipio gobernado por el espacio de Marclay mantiene miles de millones de pesos colocados a plazo fijo.

Finalmente, Gallay sostuvo: “Marclay puede trabajar para la candidatura de Lauritto, pero no puede borrar su historia. No la escuchamos frente al desastre de Alberto Fernández, el deterioro del IOSPER, los subsidios y los contratos truchos, ni los problemas de una ciudad que su espacio gobierna desde hace décadas. Ahora recuperó la voz, pero solamente para hacer campaña y atacar a Frigerio”.

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