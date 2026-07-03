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Sociedad Justicia

Un fallo judicial ordena a un colegio privado que cese con la discriminación a una estudiante

El fallo contempla que la alumna, que padece epilepsia, participe del viaje de egresados con sus compañeros. La acción de amparo fue promovida por la madre de la adolescente.

3 Jul, 2026, 16:13 PM
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La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli hizo lugar a la acción de amparo promovida por la madre de una alumna de un colegio privado de esta ciudad, que deberá permitir la participación de la adolescente en el viaje final de estudio de sexto año del nivel secundario, previsto para el próximo mes de agosto.

 

Además, la magistrada ordenó a la institución educativa cesar “de manera inmediata con sus actos discriminatorios hacia la misma, por padecer epilepsia, conforme lo autorizan la médica neuróloga infantil, psicóloga, psicopedagoga y terapista ocupacional tratantes”.

 

La estudiante deberá viajar acompañada por uno de sus progenitores, tendrá que contar con un seguro de asistencia al viajero que cubra enfermedades preexistentes y llevar la medicación necesaria durante toda la estadía, junto con un excedente para contingencias con el transporte.

 

Prensa STJ

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