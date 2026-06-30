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Sociedad NIEBLA

Advierten por bancos de niebla en las rutas 12 y 14

La presencia de niebla afecta distintos tramos de las rutas nacionales 12 y 14, principalmente en el norte de Buenos Aires, Entre Ríos y el sur de Corrientes. Recomiendan reducir la velocidad y conducir con máxima precaución.

30 Jun, 2026, 09:05 AM
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Desde Autovías del Mercosur emitieron una advertencia para los conductores que transiten por las rutas nacionales 12 y 14, debido a la presencia de bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad en distintos sectores de la calzada.

 

La situación se registra principalmente en el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y el sur de Corrientes, por lo que solicitan a quienes deban viajar que lo hagan con precaución.

 

Recomiendan disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante, utilizar luces bajas y antiniebla. Evitar maniobras bruscas o sobrepasos.

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