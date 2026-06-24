OSER aumenta los reintegros de atención en psicología

El nuevo esquema busca acompañar la creciente demanda de atención y mejorar la accesibilidad de los afiliados a los tratamientos.

La iniciativa fue impulsada por la Vocalía por los trabajadores docentes y acompañada por la totalidad del Directorio. La decisión responde al incremento sostenido de la demanda de atención en salud mental y toma como referencia el valor establecido por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, actualmente fijado en 37.000 pesos por sesión.

El nuevo esquema contempla la cobertura de dos sesiones mensuales, con un reintegro de 20.000 pesos por cada una, lo que representa aproximadamente el 54 por ciento del valor de referencia. La medida busca aliviar el impacto económico sobre los afiliados, favorecer la continuidad de los tratamientos y fortalecer una política de cuidado integral y prevención.

Al respecto, el presidente de OSER, Mariano Gallegos, destacó: "La salud mental es una dimensión central del cuidado de nuestros afiliados. Esta actualización representa un paso importante para mejorar la accesibilidad, acompañar los tratamientos y seguir construyendo una obra social más simple, más cercana y más sensible a las necesidades reales de sus afiliados".

Por su parte, el vocal Eduardo Weiss indicó que "esta iniciativa surge de una demanda constante y muy sentida por los trabajadores docentes y por los afiliados en general. Es resultado del trabajo cotidiano junto a las seccionales, del diálogo en cada recorrida por los departamentos y de la escucha activa en el territorio. Nuestro compromiso es llevar esas necesidades reales a los ámbitos de decisión para transformarlas en respuestas concretas", subrayó.

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