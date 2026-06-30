ANSES confirmó un aumento del 2,15% para jubilados y pensionados en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 2,15% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales que se abonarán durante julio de 2026. La actualización fue establecida mediante la Resolución 186/2026, publicada este martes tras el cálculo de la movilidad previsional en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, difundido por el INDEC.

Con este incremento, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $411.989,33, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.772.298,06.

Los nuevos montos desde julio

La resolución también fijó los nuevos valores de otras prestaciones previsionales que comenzarán a regir desde el próximo mes.

Los principales importes serán los siguientes:

Haber mínimo: $411.989,33. Haber máximo: $2.772.298,06. Prestación Básica Universal (PBU): $188.466,31. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.

Asimismo, la ANSES actualizó las bases imponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que desde julio quedarán establecidas en:

Base imponible mínima: $138.757,90.

Base imponible máxima: $4.509.567,41.

Cómo se calculó el aumento

El incremento del 2,15% surge de la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que determina que las prestaciones previsionales se actualizan todos los meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

En este caso, la actualización tomó como referencia la inflación registrada durante mayo de 2026, cuyos datos fueron utilizados por la ANSES para calcular los nuevos valores que regirán durante julio.

Actualización para quienes se jubilen desde julio

La resolución también dispuso que las remuneraciones utilizadas para calcular las jubilaciones de quienes cesen en su actividad desde el 30 de junio de 2026 o soliciten el beneficio a partir del 1 de julio serán actualizadas mediante los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Además, la normativa facultó a las áreas técnicas de la ANSES a dictar las comunicaciones y procedimientos necesarios para implementar los nuevos valores establecidos en la resolución.

Fuente: El Once