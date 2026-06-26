La provincia fortalece el diálogo con organizaciones que promueven la transparencia

La vicegobernadora Alicia Aluani y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, recibieron a Gastón Marra, impulsor de la campaña ciudadana Ficha Limpia, junto a representantes de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, en un encuentro donde se reafirmó el compromiso del Gobierno Provincial con el fortalecimiento de la transparencia, la ética pública y la calidad institucional.

Durante la reunión, desarrollada en el despacho de la Vicegobernación, Marra y los integrantes de la organización entregaron la certificación de las 494.140 firmas reunidas en el marco de la campaña Ficha Limpia. El documento fue recibido por Aluani para ser remitido a los 17 senadores provinciales, mientras que el mismo petitorio fue presentado al gobernador Rogelio Frigerio por intermedio de Mauricio Colello.

El encuentro se dio en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y contempla, entre otros aspectos, disposiciones vinculadas a la iniciativa Ficha Limpia.

En ese contexto, Aluani destacó que la propuesta se encuentra en sintonía con los ejes de la gestión que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio y sostuvo que responde a una demanda creciente de la sociedad en materia de transparencia y fortalecimiento institucional.

Por su parte, Colello remarcó las distintas acciones que el gobierno provincial viene impulsando para consolidar una administración más transparente, con mayores estándares de integridad y ética pública, y valoró el aporte de las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el debate sobre iniciativas de estas características.

Gastón Marra agradeció la recepción brindada por las autoridades provinciales y resaltó la apertura al diálogo de Entre Ríos. "No es común que los representantes y dirigentes nos escuchen", expresó, al tiempo que destacó el compromiso de los integrantes de la organización Entre Ríos Sin Corrupción.

Asimismo, solicitó a los senadores provinciales avanzar con el tratamiento del proyecto de Ética Pública y señaló que la iniciativa busca establecer las mismas condiciones de idoneidad para quienes aspiran a desempeñarse en la función pública.

Del encuentro participaron también la presidenta de Entre Ríos Sin Corrupción, Fabiana Cian, junto a integrantes de la entidad; el secretario de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero; y la coordinadora del Senado, Julieta Sosa.

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