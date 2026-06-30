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Sociedad ENTRE RÍOS

El gobierno provincial convocó a estatales y docentes a mesa paritaria para el próximo lunes

El Ejecutivo provincial convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el próximo lunes 6 de julio.

30 Jun, 2026, 15:18 PM
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El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30. Asistirán la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

 

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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