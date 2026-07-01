Día de la vacuna BCG: una herramienta fundamental para prevenir las formas graves de tuberculosis

Millones de personas en todo el mundo han sido inmunizadas, convirtiendo a la BCG en una herramienta clave para prevenir las formas más graves de tuberculosis durante la infancia.

En Argentina, la vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es obligatoria, gratuita y se aplica en una única dosis al recién nacido, preferentemente antes del alta de la maternidad. Su principal objetivo es proteger a los niños contra formas severas de la enfermedad, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar.

La referente del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, Elina Villarruel, destacó la importancia de cumplir con esta inmunización en los primeros días de vida. “Es fundamental que la vacuna se aplique antes de que el bebé salga de la maternidad. Aunque puede completarse posteriormente, es muy importante que reciba esa dosis lo antes posible para garantizar la protección frente a las formas graves de tuberculosis”, explicó.

En el Hospital Centenario, las enfermeras vacunadoras realizan diariamente la aplicación de la BCG en el servicio de Maternidad y Neonatología. En aquellos casos en que no pueda administrarse el mismo día del nacimiento, se organiza su aplicación al día siguiente, asegurando que todos los recién nacidos reciban la vacuna antes del alta.

Recordemos que la BCG deja habitualmente una pequeña cicatriz en el brazo derecho, una respuesta normal del organismo que evidencia la acción del sistema inmunológico frente a la vacuna.