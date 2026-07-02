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Sociedad RUTA NACIONAL 14

Autovía del Mercosur avanza con la renovación del señalamiento vertical en la Ruta Nacional 14

Autovía del Mercosur continúa ejecutando tareas de mantenimiento y puesta en valor sobre la Ruta Nacional 14. Se llevan adelante trabajos de colocación y renovación de señalamiento vertical en el tramo comprendido entre Colón y Ubajay.

2 Jul, 2026, 12:21 PM
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Las intervenciones incluyen la instalación de señales reglamentarias de velocidad máxima, entre ellas paneles de velocidad diferenciada según tipo de vehículo, con el objetivo de mejorar la orientación de los usuarios, reforzar la seguridad vial y optimizar las condiciones de circulación en este sector del corredor.

 

Estas acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento que la concesionaria desarrolla sobre las rutas nacionales bajo su administración, priorizando la infraestructura y la seguridad de quienes transitan diariamente por el corredor.

 

Autovía del Mercosur solicita a los conductores circular con precaución en las zonas de trabajo, respetar la señalización preventiva y reducir la velocidad ante la presencia de personal y equipos operativos.

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RUTA NACIONAL 14 PUESTA EN VALOR MANTENIMIENTO

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