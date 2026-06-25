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Sociedad APUESTAS ILEGALES

Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas de juegos ilegales

Por un convenio entre el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y la Lotería de Córdoba, está a disposición la aplicación Nova +, una herramienta gratuita desarrollada para prevenir el acceso a plataformas ilegales de apuestas.

25 Jun, 2026, 16:46 PM
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Se trata de una app que, una vez instalada en el celular, bloquea automáticamente los sitios de juego y apuestas ilegales y ofrece control parental para proteger a menores de edad. Es un desarrollo de la Lotería de Córdoba que se puede utilizar de forma gratuita y que está disponible para descargar en los sistemas operativos iOS y Android.

 

El convenio contempla, además, la llegada a la provincia de LUCA, otra herramienta de protección digital para instituciones educativas y deportivas, que bloquea automáticamente el acceso a sitios ilegales de apuestas online dentro de la red de instituciones educativas, deportivas u otras, con filtros que se actualizan de manera continua.

 

Estas incorporaciones forman parte de una estrategia integral del Iafas dirigida a prevenir los riesgos asociados al juego ilegal en línea y a fomentar un uso responsable de las tecnologías. La iniciativa se suma a otras que viene desarrollando el organismo, como son los talleres Responsablemente Divertido; capacitaciones a capacitadores en toda la provincia; y campañas enmarcadas bajo el hashtag #esporahí el Juego Responsable.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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